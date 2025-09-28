Саркози назвал неожиданным приговор к реальному тюремному сроку во Франции

Tекст: Антон Антонов

«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь». – приводит слова Саркози ТАСС со ссылкой на Le Journal du dimanche.

Он подчеркнул, что даже Национальная финансовая прокуратура не требовала такой меры наказания, «были нарушены все пределы верховенства закона». «Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить», – сказал он.

Саркози выразил недоумение по поводу применения наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции, ссылаясь на отсутствие логики в объяснении суда о «риске нарушения общественного порядка» при его освобождении. По его словам, суд не нашел нарушений в его налоговых декларациях за два десятилетия, а сам он не собирается покидать Францию или участвовать в выборах.

Бывший президент заявил, что считает приговор попыткой унизить его, но полагает, что этим решением французская судебная система «унизила Францию» на международной арене. Он отметил, что публикация агентства Mediapart о якобы финансировании кампании Ливией, из-за которой началось расследование, признана судом ложной и не приобщена к делу.

Саркози заявил о сотнях слушаний, постоянных задержаниях и допросах, а также усиленном контроле за имуществом его семьи. Он подчеркнул, что ключевое обвинение в соучастии в «преступной группе» было добавлено лишь на финальной стадии расследования и не подкреплено доказательствами. По всем остальным пунктам обвинения он был оправдан.

Саркози повторил, что считает себя невиновным, намерен продолжать борьбу в суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Франции признал бывшего президента Николя Саркози виновным по делу о получении средств для предвыборной кампании 2007 года из Ливии. Саркози отказался просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании после вынесения приговора.