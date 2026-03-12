Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Максимовщины, Мирополья, Кондратовки, Храповщины и Глухова Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Верхней Писаревкой, Удами, Рубежным, Малым Волчьим и Ольшанами.

Потери ВСУ при этом составили свыше 255 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и 11 складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанея поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Самборовки, Смородьковки, Великой Шапковки, Грушевки, ПаламаревкиХарьковской области, Красного Лимана, Лозового и Крымков Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре бронемашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Александровки, Белокузьминовки, Славянска, Алексеево-Дружковки, Николайполья и Константиновки ДНР.

Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три американских бронетранспортера М113, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Торского, Новогригоровки, Василевки, Шевченко, Белицкого ДНР, Гавриловки и Федоровского Днепропетровской области.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе американский бронетранспортер М113, две бронемашины, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1265 солдат.