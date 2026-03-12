Балкер из КНР поставил рекорд скорости при бегстве от ракет в Ормузском проливе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Балкер под флагом Панамы оказался в эпицентре событий после выхода из саудовского порта Джубайль. Экипаж стал свидетелем ракетной атаки на два соседних танкера, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса по слежению за морской навигацией.

Хотя китайское судно не пострадало, капитан принял решение экстренно покинуть опасный район. Heilan Journey сбавил ход, развернулся и начал уходить от места происшествия с максимально возможной быстротой.

В течение двух часов 190-метровый сухогруз удерживал скорость 21,5 узла, что почти вдвое превышает его паспортные характеристики в 12,5 узла. Сейчас судно находится на якоре у входа в пролив.

В четверг Центр координации морских торговых перевозок сообщил о поражении контейнеровоза неизвестным снарядом недалеко от Дубая.

СМИ сообщали, что США намерены организовать конвои для коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иран запретил проход судов США и европейских стран через эту водную артерию.