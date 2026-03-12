С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Кремль не стал комментировать отправку Киевом специалистов на Ближний Восток
Кремль не делает никаких оценок по поводу отправки Киевом экспертов по беспилотным системам в страны Ближнего Востока, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил: «В данном случае это скорее вопрос двусторонних отношений киевского режима и тех стран, которые запросили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок», передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил группы специалистов по беспилотникам в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. По словам Зеленского, специалисты отправлены для поддержки и защиты интересов этих государств. Также он рассказал газете The New York Times, что Украина отправила экспертов по беспилотным системам для защиты американских баз в Иордании, пишет ТАСС.
Зеленский заявлял, что США обратились к Киеву с просьбой о помощи 5 марта, после чего украинская команда уже на следующий день вылетела в регион. Однако Белый дом, как отмечает американское издание, не стал комментировать, обращались ли действительно Соединенные Штаты к Украине за подобной поддержкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что Москва сохраняет неизменной позицию по украинскому урегулированию, оппоненты заняли выжидательную тактику и внимательно следят за развитием кризиса в ближневосточном регионе.