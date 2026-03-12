Кремль не стал комментировать отправку Киевом специалистов на Ближний Восток

Tекст: Дарья Григоренко

Песков заявил: «В данном случае это скорее вопрос двусторонних отношений киевского режима и тех стран, которые запросили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок», передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил группы специалистов по беспилотникам в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. По словам Зеленского, специалисты отправлены для поддержки и защиты интересов этих государств. Также он рассказал газете The New York Times, что Украина отправила экспертов по беспилотным системам для защиты американских баз в Иордании, пишет ТАСС.

Зеленский заявлял, что США обратились к Киеву с просьбой о помощи 5 марта, после чего украинская команда уже на следующий день вылетела в регион. Однако Белый дом, как отмечает американское издание, не стал комментировать, обращались ли действительно Соединенные Штаты к Украине за подобной поддержкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что Москва сохраняет неизменной позицию по украинскому урегулированию, оппоненты заняли выжидательную тактику и внимательно следят за развитием кризиса в ближневосточном регионе.