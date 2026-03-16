Силы ПВО сбили два очередных беспилотника на подлете к Москве

В Москве раскрыли убийство девочки более четверти века назад

Следователи Москвы раскрыли убийство девочки в 1999 году по ДНК-экспертизе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Убийство девятилетней девочки в Москве в 1999 году, было раскрыто благодаря современным судебным экспертизам, сообщает СК РФ. По данным следствия, преступник под предлогом заманил ребенка в подвал жилого дома на улице Грекова, где совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, а затем убил девочку в заброшенном доме, чтобы скрыть совершенное преступление.

На момент расследования преступления установить личность подозреваемого не удалось из-за отсутствия необходимых технологий. Позднее, при анализе материалов дела и проведении молекулярно-генетической экспертизы, был выявлен мужской генотип, что позволило определить личность преступника.

Экспертный анализ показал, что следы принадлежат 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который ранее был неоднократно судим и сейчас отбывает наказание за другое убийство. Фигуранта доставили в Москву, где во время допроса он дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления.

В ближайшее время следователи планируют провести проверку показаний подозреваемого на месте и предъявить ему официальное обвинение.

