Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках
Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.
Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.
В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.
Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.