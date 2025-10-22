Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Вынесены приговоры по делу о хищениях при строительстве подлодок
В Петербурге суд огласил приговоры участникам дела о хищении сотен миллионов рублей при строительстве подводных лодок на «Адмиралтейских верфях», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Начальник инженерного центра АО «Адмиралтейские верфи» Емельченков приговорен к двум годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в 900 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Отмечается, что у Емельченкова срок меры пресечения зачтен, наказание считается отбытым.
Главный инженер (в промышленности) АО «Адмиралтейские верфи» Байков приговорен к двум годам в колонии и штрафу в 700 тыс. рублей, его срок также считается зачтенным.
Гражданский иск Минобороны был удовлетворен частично: с Емельченкова взыскали 332 млн рублей, а с фигурантов солидарно – 345 млн рублей. По данным пресс-службы судов, с мая 2012 года по январь 2018-го Емельченков, Байков, Пшеничный, Петров и другие лица создали организованную группу и похитили не менее 368 млн рублей, выделенных Минобороны по гособоронзаказу.
С июля 2013 года по февраль 2016-го они скрыли отсутствие намерений выполнять часть работ по контракту на разработку трехмерной модели подлодки проекта 677, организовали закупочную процедуру, признали ее несостоявшейся и заключили договор с АО «НовИТ ПРО» как с единственным участником. В результате мошеннических действий на счета этой компании поступило свыше 460 млн рублей авансом, которые были похищены.
Ранее суд признал Андрея Петрова виновным по статье «Мошенничество» и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в оборонно-промышленном комплексе на три года.
Также с него взыскали 460 млн рублей в пользу Минобороны. В отношении Валерия Пшеничного уголовное дело прекращено из-за смерти.
Ранее учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 900 тыс. рублей по делу о хищении 33,8 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.