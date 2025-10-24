Заключенные пригрозили Саркози в тюрьме местью за Каддафи

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Societe, один из заключенных разместил в TikTok видеоролик, в котором заявил: «Саркози в тюрьме придется несладко, мы все о нем знаем и отомстим за Каддафи», передает «Фонтанка».

Второй заключенный подозревается в подстрекательстве к угрозам в отношении бывшего президента Франции. Следствие также установило, что оба использовали мобильные телефоны вопреки установленным правилам. Обвинение им было предъявлено 24 октября.

Накануне Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока. Напомним, Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Следствие установило, что во время своей избирательной кампании 2007 года политик вступил в сговор с окружением ливийского лидера Муамара Каддафи с целью привлечения средств на предвыборные нужды.

Однако став президентом, Саркози стал одним из главных сторонников военной операции НАТО в Ливии в 2011 году. Тогда Париж сыграл ключевую роль в интервенции против режима Каддафи: авиаудары западной коалиции поддержали повстанцев, что в итоге привело к падению власти ливийского лидера и его гибели.