    Киев заставил Европу брать себе кредиты
    Поездку Джоли в Херсон и Николаев оплатил ЛГБТ-фонд
    Объявлено о планах США разместить войска на базе в Дамаске
    Саркози в тюрьме ест только йогурты
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Путин дал совет юным спортсменам
    В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада
    Минобороны Польши: Военная подготовка в стране коснется школьников и пенсионеров
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 19:42

    Брэд Питт требовал у Джоли 35 миллионов долларов за поместье Miraval

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках судебного спора о французской винодельне Chateau Miraval Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов.

    Американский актер Брэд Питт потребовал через суд компенсацию в размере 35 млн долларов от своей бывшей супруги Анджелины Джоли по делу о французской винодельне Chateau Miraval, сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на документы и электронные письма. Иск был подан в ноябре 2022 года из-за продажи Джоли своей доли винодельни третьей стороне без согласия Питта, что, по его словам, нарушило их прежние договоренности.

    Питт настаивал, что сделка была несогласованной, тогда как Джоли отрицала необходимость получения его разрешения. В конце октября 2025 года, по данным издания, Питт представил суду электронную переписку Джоли с юристами, считая эти письма доказательством его позиции. Адвокат Джоли отметил: «Мы отмечаем, что обременительный характер любого производства – дело рук самого Питта, он предъявляет Джоли иск на 35 миллионов долларов возмещения ущерба... ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб».

    Судебные документы указывают, что Питт и его команда предлагали Джоли 55 миллионов долларов за ее долю в Miraval, однако она отказалась от этих переговоров и реализовала свою часть компании Stoli. Джоли мотивировала отказ требованием Питта о подписании соглашения о неразглашении, которое запрещало бы обсуждение не только продажи, но и любых подробностей личной жизни, включая обвинения в насилии с его стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юридические документы раскрыли новые подробности о конфликте Анджелины Джоли и Брэда Питта вокруг поместья Chateau Miraval и последствиях их семейной жизни. Брэд Питт стал владельцем особняка на Голливудских холмах за 12 млн долларов, который раньше принадлежал гитаристу The Killers Дэйву Кюнингу. Брэд Питт и Джордж Клуни позировали на российском мотоцикле Ural с коляской для журнала GQ.

    5 ноября 2025, 19:28
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На заседании Домодедовского суда актриса Аглая Тарасова признала свою вину в полном объеме по делу о незаконной перевозке наркотиков через границу.

    Как передает ТАСС, на слушании в Домодедовском суде актриса заявила: «Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания». Подробности инкриминируемого эпизода пока не раскрываются.

    Судебное заседание продолжается, и детали дела, а также возможное наказание для Тарасовой будут объявлены позднее. По словам обвиняемой, она предоставит расширенные объяснения в процессе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи по решению суда в Москве. Актриса обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. У Тарасовой нашли наркотическое вещество при возвращении с Израиля в аэропорту Домодедово.

    5 ноября 2025, 14:45
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва настаивает на возвращении российской дипсобственности Соединенными Штатами Америки, подчеркивая, что имущество с дипиммунитетом удерживается вопреки международным нормам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, США должны возвратить российскую дипломатическую собственность – это требование не подлежит отмене, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил: «Собственность необходимо вернуть. Это неотменимое требование. Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят».

    Рябков подчеркнул, что действия Вашингтона являются не просто ошибкой, а грубым нарушением всех существующих международных норм, регулирующих вопросы дипломатической собственности. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил бывшего президента США Барака Обаму в изъятии российской дипломатической собственности.

    Россия добивается возвращения своей дипсобственности в США.

    Россия ранее поднимала вопрос о возврате дипсобственности на переговорах с американской стороной.

    6 ноября 2025, 13:18
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    5 ноября 2025, 12:43
    Реакцию Путина на обострение отношений с США сочли неожиданной для мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мировое сообщество оказалось удивлено действиями президента Владимира Путина в ответ на обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами, что сопровождалось продуманными военными и дипломатическими шагами, пишет Sohu.

    О реакции российского лидера на ужесточение санкций и перенос российско-американского саммита написали журналисты издания Sohu, передает RT.

    В материале отмечается, что Путин буквально за три дня совершил ряд резко сменявшихся действий, которые, как подчеркивают авторы, «оставили наблюдателей по всему миру в изумлении».

    Журналисты обратили особое внимание на успешные испытания новейших российских вооружений – крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Также в публикации отдельно подчеркивается заявление Путина, в котором он предложил создать условия для сдачи в плен бойцам ВСУ, оказавшимся в окружении.

    По мнению авторов, такое сочетание жесткой силовой демонстрации и дипломатических шагов стало наглядной демонстрацией военной мощи России и дало понять, что стратегическая инициатива остается за Москвой.

    Напомним, Путин заявил о уникальных характеристиках подводного аппарата «Посейдон», который способен погружаться на глубину до тысячи метров. Система «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные комплексы по дальности полета.

    Эти новые разработки помогут стране добиться успехов не только в обороне, но и в гражданских сферах, включая строительство космических кораблей.

    Российские военные полигоны сохраняют боеготовность, а «Буревестник» и «Посейдон» уже не вызывают сомнений у военных специалистов.

    6 ноября 2025, 03:36
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 07:59
    Эксперт Разбегин заявил о сопоставимости тоннеля Россия–США с Лефортовским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект подводного тоннеля, который может соединить Чукотку и Аляску, по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве, рассказал автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

    По его словам, техническая реализуемость сооружения тоннеля между Россией и США не вызывает сомнений, передает РИА «Новости». Разбегин отметил, что по степени сложности возведение такого объекта сопоставимо с реализацией Северомуйского тоннеля или Лефортовского тоннеля в Москве. По его словам, российские специалисты обладают всеми необходимыми знаниями и опытом для решения подобных задач.

    Разбегин подчеркнул: «Мы сейчас на основе серьезной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира».

    Исследования технических решений ведутся с 1990-х годов. Оптимальная конструкция включает два транспортных тоннеля и сервисный, соединенные перемычками. География пролива с двумя островами потребует разделить будущий тоннель на три части, наиболее протяженные из которых можно сравнить по длине с Евротоннелем. Общая длина объекта потенциально составит 98–112 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автор проекта назвал длину тоннеля между Россией и Аляской около 100 км. Материалы по строительству тоннеля между Россией и США были обновлены перед встречей лидеров двух стран. Глава РФПИ подтвердил обсуждение проекта подводного тоннеля между Россией и Аляской.

    5 ноября 2025, 17:37
    Путин сообщил о телеграмме Дарчиева с разъяснениями слов Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время совещания с членами Совбеза России Владимир Путин отметил, что по вопросу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в Москву поступила специальная телеграмма из Вашингтона от посла Александра Дарчиева.

    Посол России в США Александр Дарчиев направил в Москву телеграмму с разъяснениями относительно недавних высказываний президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    «Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала разъяснений от Вашингтона по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Россия заявляла о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Министерство обороны России сообщило о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    5 ноября 2025, 14:49
    В Хакасии 33 посетителя кинотеатра получили ожоги глаз

    В Хакасии 33 посетителя кинотеатра получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Хакасии 33 человека обратились за помощью после ожогов глаз в кинотеатре на улице Т. Шевченко в Абакане, причем среди них довольно много несовершеннолетних.

    Число пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения с жалобами на ожоги глаз после посещения кинотеатра на улице Т. Шевченко в Абакане, выросло до 33 человек, из которых 19 – дети, сообщает Главное следственное управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

    После инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

    В пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что в малом зале кинотеатра во время сеанса работала бактерицидная лампа, что и могло стать причиной массового травмирования зрителей.

    «Пострадавших, обратившихся в медучреждения, 33 человека, из них 19 детей», – заявил представитель ведомства. Экспертиза должна определить степень вреда здоровью каждого пострадавшего.

    В следственных органах подчеркнули, что число выявленных случаев может увеличиться. Надзор за расследованием ситуации взяла прокуратура региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде 17 учеников кадетской школы получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы.

    Учительницу из московской школы уволят после того, как ученики получили ожоги глаз по той же причине.

    3 ноября 2025, 23:54
    Умерла звезда фильма Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» Дайан Лэдд
    @ Kay Blake/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехкратная номинантка на премию «Оскар» за роли в фильмах «Алиса здесь больше не живет», «Дикие сердцем» и «Блуждающая роза» Дайан Лэдд скончалась в понедельник утром в своем доме в Охай, штат Калифорния, сообщил Variety представитель ее дочери Лоры Дерн. Лэдд было 89 лет.

    «Моя удивительная героиня и моя талантливая мать, Дайан Лэдд, ушла из жизни сегодня утром, в своем доме в Охай, штат Калифорния. Она была выдающейся дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, о котором, казалось, можно было только мечтать. Нам повезло, что она у нас есть. Сейчас она летает со своими ангелами», – цитирует Variety слова дочери актрисы.

    Лэдд создавала яркие образы на протяжении карьеры, и, хотя наличие семьи в киноиндустрии не является чем-то примечательным, Лэдд выделялась тем, сколько раз она снималась вместе с дочерью, отметили в журнале.

    Лэдд была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Мартина Скорсезе 1974 года «Алиса здесь больше не живет», в котором она сыграла простую, но колоритную официантку Фло.

    За фильм Дэвида Линча 1990 года «Дикие сердцем», где Лэдд сыграла дико злодейскую мать героини Лоры Дерн и за картину «Блуждающая Роза» Марты Кулидж, действие которой происходит в Джорджии в 1935 году. В этом фильме Лэдд сыграла защитницу сексуально авантюрной Розы, героини Дерн. За эту роль и Лэдд, и Дерн были номинированы на «Оскар». Номинации Лэдд и Дерн в «Блуждающей Розе» – единственный случай, когда мать и дочь были номинированы за один и тот же фильм.

    Десятого февраля 1967 года у Лэдд и ее первого мужа, актера Брюса Дерна, родилась дочь Лора Дерн. Пара развелась в 1969 году. В детстве Лора Дерн снялась в нескольких фильмах Лэдд, не указанная в титрах. Позже, мать и дочь снялись вместе в фильмах «Дикие сердцем», «Блуждающая роза» и в комедии Александра Пэйна «Гражданка Рут».

    6 ноября 2025, 10:10
    Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через иноагентов планируют провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в СВО на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил глава комиссии Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

    «Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

    Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

    Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.

    5 ноября 2025, 17:48
    Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия выразила готовность провести саммит президентов России и США в Будапеште при условии успешной подготовки мероприятия и достижении согласия сторон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил о готовности Будапешта принять мирную встречу президентов России и США, если предварительная работа по ее организации будет успешной, передает ТАСС. По его словам, встреча будет возможна при условии, что обе стороны подготовятся к такому мероприятию и дадут согласие на участие.

    Сийярто заявил: «Венгрия готова принять мирный российско-американский саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу».

    Министр также подчеркнул, что одна из наиболее значимых тем предстоящих переговоров между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября будет касаться урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перспективы саммита России и США в Будапеште зависят от позиции американской стороны.

    Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным при условии согласия по вопросу Украины.

    6 ноября 2025, 08:35
    Эксперт Разбегин рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожный тоннель между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. км пути и инвестиций в десятки миллиардов долларов, заявил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. километров железнодорожного полотна для соединения железных дорог России и США, передает РИА «Новости».

    Разбегин отметил, что нужно проложить порядка 4 тыс. километров дороги у нас и около 2 тыс. км на Аляске.

    «И это еще 35-40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры», – заявил ученый.

    Ученый отметил, что проект тоннеля включает только железнодорожные пути, поскольку поезда считаются наиболее эффективным видом транспорта для таких маршрутов. По мнению Разбегина, тоннель может стать крупной транспортно-логистической магистралью, объединяющей практически все железные дороги мира в единую сеть.

    Проработка технических решений по строительству подобного тоннеля ведется уже c 1990-х. Перспективная схема предполагает устройство двух железнодорожных и одного сервисного тоннеля, соединенных сбойками для обслуживания.

    Особенностью будущей конструкции станет ее разделение на три части, с учетом расположения двух островов в Беринговом проливе. Короткая часть тоннеля между островами составит 4,5 км, а две остальные по длине будут сопоставимы с Евротоннелем между Францией и Британией. Общая длина подводной части может быть от 98 до 112 км.

    Ранее Разбегин заявил, что проект подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве.

    Длина тоннеля через Берингов пролив в зависимости от проекта может достичь 112 км с учетом использования двух островов.

    Президент США Дональд Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какова транспортная и экономическая востребованность этого проекта и кто заинтересован в его реализации.

    6 ноября 2025, 02:00
    Песков не согласился с тем, что мир ближе к ядерной войне, чем в 1962 году

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль не считает, что современный мир приблизился к ядерной войне больше, чем это было во время Карибского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, согласны ли в Кремле, что сейчас мир оказался ближе к ядерной войне, чем в октябре 1962 года. Он ответил: «Мы не стали бы приходить к таким заключениям», – передает ТАСС.

    Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждения поручения президента России Владимира Путина проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил изучить возможность подготовки к ядерным испытаниям. Президент назвал серьезным вопросом заявление США о вероятности проведения ядерных испытаний. Песков отметил, что речь идет именно о рассмотрении целесообразности, а не о прямом приказе на подготовку испытаний. Путин также заявил о готовности России отреагировать на ядерные испытания других государств.

    5 ноября 2025, 20:22
    Песков заявил об отсутствии попыток США наладить четкий диалог

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не наблюдает попыток Соединенных Штатов выстроить четкий и понятный сторонам диалог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Такое мнение Песков высказал, комментируя противоречивые заявления, поступающие из Вашингтона, передает ТАСС.

    «Пока не фиксируем», – отметил он в ответ на вопрос, фиксирует ли Москва попытки выстроить диалог.

    Ранее Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США.

    5 ноября 2025, 11:40
    Рябков: Условия организации встречи Путина и Трампа пока не обеспечены

    Tекст: Вера Басилая

    Организация встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа невозможна на данном этапе из-за отсутствия необходимых условий, а подготовка подобных контактов требует тщательной проработки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, условия организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока не созданы, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России пояснил, что для таких переговоров необходима «углубленная подготовка и тщательная проработка всех аспектов», однако на данный момент эти условия не выполнены. Он добавил, что внешнеполитические ведомства продолжают заниматься содержательной стороной такого рода контактов.

    Рябков также отметил, что Россия выступает за возобновление прямых авиаперелетов между Россией и США, однако «добиться нужных сдвигов пока не получилось». Вопрос остается на повестке, и работа в этом направлении будет продолжена.

    Замглавы МИД подчеркнул, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте. По словам Рябкова, вопросы безопасности занимают одно из центральных мест на обширной повестке дня Москвы и Вашингтона.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    5 ноября 2025, 13:03
    В Кремле усомнились во влиянии победы Мамдани на позицию США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка не повлияет на обсуждение ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, противника президента США Дональда Трампа, вряд ли способна повлиять на развитие политического диалога по Украине, передает ТАСС.

    Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать возможное влияние этого события на внешнеполитический трек Москвы и США.

    Ранее издание The Washington Post предположило, что в обозримом будущем может развернуться заметное политическое противостояние между Мамдани и Трампом. Однако Песков отметил: «Не думаем, что это каким-то образом взаимосвязанные вещи. Это внутренние дела США».

    Таким образом, в Кремле не связывают электоральные процессы в США с перспективами переговоров по Украине и считают это отдельными вопросами.

    Напомним, Демократическая партия одержала победу на ключевых выборах в Нью-Йорке, Вирджинии и Калифорнии, превысив ожидания по уровню поддержки.

    В Нью-Йорке Эндрю Куомо признал поражение и поздравил 34-летнего Зохрана Мамдани с победой на выборах мэра.

    Победа Мамдани может стать источником вдохновения для левых градоначальников Европы на фоне роста популярности правых партий.

