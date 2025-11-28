Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Умер первый исполнитель роли Человека-паука Дэнни Сигрен
Американский актер Дэнни Сигрен, первым воплотивший Человека-паука на экране, ушел из жизни на 82-м году, передает РИА «Новости».
Семья сообщила о смерти Сигрена на сайте Dignity Memorial, отметив, что актер скончался в Литл-Ривер, Южная Каролина 10 ноября.
«Дэниел Сигрен (Дэнни), 81 год, из Литл-Ривер, Южная Каролина, скончался в понедельник, 10 ноября 2025 года... В числе его ярких телевизионных появлений – роль первого Человека-паука в популярном детском шоу »Электрическая компания«», – сообщили родственники артиста.
В дополнение к роли Человека-паука, Сигрен был широко известен как кукловод, активно работал в различных телевизионных проектах. Он также участвовал в создании легендарного шоу «Улица Сезам», где играл роль Большой Птицы и других персонажей.
Напомним, летом умер создатель супергероев Marvel и DC Джим Шутер.