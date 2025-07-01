Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.7 комментариев
Умер создатель супергероев Marvel и DC Джим Шутер
Жизнь легендарного автора комиксов, подарившего миру новых героев Marvel и DC, оборвалась после продолжительной борьбы с онкологией.
О смерти Джима Шутера сообщил журнал Forbes, передает «Комсомольская правда». Художник, сценарист и издатель скончался на 74-м году жизни от рака пищевода.
Джим Шутер начал работать в DC Comics в 1966 году, где стал автором ряда комиксов и создал противника Супермена по прозвищу Паразит. В 1969-м он перешел в Marvel и участвовал в запуске новых серий.
Позднее Шутер основал собственные издательства Valiant, Defiant и Broadway. За свою карьеру он был неоднократно удостоен наград в индустрии комиксов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, звезда Marvel актер Джонатан Мейджорс был осужден в США за нападение на бывшую девушку.
Студия «Союзмультфильм» объявила бюджет российского супергеройского фильма, который рассматривается как ответ продукции Marvel.
А украинцы обвинили Marvel в поддержке России из-за использования буквы Z в сцене после титров фильма «Громовержцы».