«Союзмультфильм» назвал бюджет российского «ответа Marvel»

«Союзмультфильм» решил потратить до 1,2 млрд рублей на каждый фильм о российских супергероях

Tекст: Дарья Григоренко

Слащева отметила, что студия собирается запустить собственное производство игрового кино. Первой франшизой станет серия фильмов о русских супергероях, разработанная в сотрудничестве с писателем Сергеем Лукьяненко. Новый проект призван стать «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», пишет РБК.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году было анонсировано, что студия будет работать совместно с онлайн-кинотеатром Okko и Лукьяненко над франшизой под рабочим названием «Орден Алой звезды». Проект включает шесть полнометражных фильмов и сериал, который выйдет между первым и вторым фильмом.

По словам Слащевой, на текущий момент ведется доработка сценариев первых двух фильмов, а весь 2025 год будет посвящен препродакшену. Производство планируется начать в 2026 году, а бюджет каждого фильма составит от 1 до 1,2 млрд рублей. Без государственной поддержки, по словам главы студии, такие фильмы могут не окупаться даже при кассовых сборах в 1 млрд рублей.

Слащева отметила, что проект можно окупить за счет продажи телевизионных и OTT-прав, хотя это не идеальная ситуация для кинобизнеса. «Союзмультфильм» ранее уже участвовал в производстве игрового кино в качестве сопродюсера, и в 2024 году состоялось три премьеры его фильмов: «Летучий корабль», «100 лет тому вперед» и «Бременские музыканты», совокупно собравших более 5,6 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным анимационным фильмам, в которых «все стреляет и скачет, что башка отвалится».