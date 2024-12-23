Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
«Союзмультфильм» назвал бюджет российского «ответа Marvel»
«Союзмультфильм» решил потратить до 1,2 млрд рублей на каждый фильм о российских супергероях
«Союзмультфильм» планирует выпустить серию фильмов о русских супергероях с бюджетом до 1,2 млрд рублей на каждый фильм, без учета господдержки, сообщила глава студии Юлиана Слащева.
Слащева отметила, что студия собирается запустить собственное производство игрового кино. Первой франшизой станет серия фильмов о русских супергероях, разработанная в сотрудничестве с писателем Сергеем Лукьяненко. Новый проект призван стать «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», пишет РБК.
На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году было анонсировано, что студия будет работать совместно с онлайн-кинотеатром Okko и Лукьяненко над франшизой под рабочим названием «Орден Алой звезды». Проект включает шесть полнометражных фильмов и сериал, который выйдет между первым и вторым фильмом.
По словам Слащевой, на текущий момент ведется доработка сценариев первых двух фильмов, а весь 2025 год будет посвящен препродакшену. Производство планируется начать в 2026 году, а бюджет каждого фильма составит от 1 до 1,2 млрд рублей. Без государственной поддержки, по словам главы студии, такие фильмы могут не окупаться даже при кассовых сборах в 1 млрд рублей.
Слащева отметила, что проект можно окупить за счет продажи телевизионных и OTT-прав, хотя это не идеальная ситуация для кинобизнеса. «Союзмультфильм» ранее уже участвовал в производстве игрового кино в качестве сопродюсера, и в 2024 году состоялось три премьеры его фильмов: «Летучий корабль», «100 лет тому вперед» и «Бременские музыканты», совокупно собравших более 5,6 млрд рублей.
Ранее президент Владимир Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным анимационным фильмам, в которых «все стреляет и скачет, что башка отвалится».