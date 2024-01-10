Путин поставил советские мультфильмы в пример современным западным

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Смотришь современные мультики западного производства – там все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают. Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества, эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают», – передает ТАСС слова Путина на встрече с жителями Анадыря.

Комментируя вопрос о доступности советских мультиков в хорошем качестве, Путин назвал такую проблему неожиданной. «Сейчас так это все развито в интернете, мне кажется, нажал кнопку и получил что надо. Я даже не понимаю, в чем проблема. Но тем не менее, если вы говорите об этом, значит, существует [проблема]», – отметил президент. В целом он подчеркнул, что в России продолжится поддержка отечественной анимации. «Безусловно, надо поддержать, и будем это делать», – заверил Путин.

Ранее Путин объявил благодарность «Союзмультфильму».