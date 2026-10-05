Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Отдельным указом учрежденная управделами президента автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» определена в качестве структуры, которая будет обеспечивать деятельность уполномоченного по правам бизнеса.
Согласно опубликованным документам, до Нового года для новой организации должно быть выделено отдельное помещение, а также предусмотрена отдельная строка в федеральном бюджете для финансирования ее работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки ЦБ последним подарком бизнесу.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении назначить Шохина новым бизнес-омбудсменом России.
Тогда же глава РСПП Шохин предложил четыре меры для стимулирования экономики.