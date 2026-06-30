Шохин оценил снижение ставки ЦБ как последний подарок бизнесу

Tекст: Елизавета Шишкова

Шохин высказал опасения по поводу недавнего решения Центробанка снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, которое он разместил в своем Telegram-канале. По его словам, регулятор таким шагом может готовиться рассмотреть повышение ставки уже на июльском заседании совета директоров.

«Мы активно призывали снизить на один процент. Думали, чтобы было минус ноль целых пять десятых, надо просить единичку. Но нас обвели вокруг пальца с нашими расчетами», – заявил Шохин.

Он добавил, что решение о снижении на 0,25 п.п. выглядит как сигнал: бизнесу дают «маленький шажок», а в июле поле для изменения ставки «в верхнюю сторону» может быть расширено. Отсюда его вывод, что текущее смягчение, возможно, стало «последним подарком» для предпринимателей.

Руководитель РСПП напомнил, что ранее вывел собственную формулу, согласно которой ключевая ставка устанавливалась вдвое выше уровня инфляции. Сейчас, по его словам, Центробанк отошел от этого подхода, что он объяснил тем, что регулятор, вероятно, располагает более широким массивом данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14,25% годовых.

Ранее Александр Шохин на заседании координационного совета РСПП в Сибирском федеральном округе предложил Банку России уменьшить ключевую ставку сразу на один процентный пункт.

В апреле глава РСПП заявил о недостаточности текущих темпов снижения ключевой ставки для восстановления роста экономики и инвестиций.