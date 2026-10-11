Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка

Трамп заявил о низкой цене поставляемой Россией на мировой рынок нефти

Tекст: Вера Басилая

Президент США указал на способность России насытить глобальный энергетический рынок энергоносителями по низким ценам. Об этом американский лидер упомянул, комментируя договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, передает ТАСС.

«Он (президент России Владимир Путин) высвобождает много нефти для мира, и это хорошо. Кстати, по очень низкой цене», – заявил Трамп.

Видеозапись разговора президента США с журналистами была опубликована на официальном канале Белого дома на видеохостинге YouTube. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что глава российского государства заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России вступило в силу.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

В понедельник президент США обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.