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    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

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    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    26 июня 2025, 15:56 • Новости дня

    Путин присвоил звание «гвардейский» трем воинским подразделениям России

    Путин наградил званием «гвардейский» два полка и одну бригаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.

    Соответствующие указы опубликованы, передает ТАСС. Документы отмечают массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава подразделений в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

    Почетное звание «гвардейская» получила 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы. В указе подчеркивается, что коллектив бригады проявил себя в условиях сложных боевых действий.

    Звания «гвардейский» также удостоились 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк. Решение принято на основании подвига и самоотверженности военнослужащих этих соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за героизм в Мариуполе.

    Президент России присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника. Президент России подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской бригаде почетного наименования за героизм и отвагу.

    25 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    @ uacrussia.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках гособоронзаказа российские военные получили новые Су-35С, прошедшие полный цикл испытаний на предприятии и направленные на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

    «Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

    Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.

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    25 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков: Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков объяснил, что такой формат участия связан с позицией бразильских властей по вопросам, касающимся Международного уголовного суда, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита». Ушаков подчеркнул, что правительство Бразилии не смогло занять однозначную позицию, позволяющую президенту России лично присутствовать на заседании. На месте российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о предстоящем участии Путина в саммите БРИКС в Бразилии.

    Ранее газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    25 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание культурно-образовательных и музейных комплексов является масштабным и значимым проектом для России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

    Глава государства напомнил, что реализация этой инициативы стартовала в 2018 году, передает РИА «Новости». В рамках проекта строятся современные выставочные пространства, школы искусств, концертные и театральные залы.

    Путин подчеркнул, что цель программы – сделать культурную жизнь, творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян. Особое внимание уделяется тому, чтобы у молодежи была возможность обучаться творческим профессиям на самом высоком уровне в своем регионе.

    Президент отметил, что «целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству».

    В ходе совещания глава государства назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов и заявил о высоком запросе граждан на развитие творческих способностей.

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    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


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    23 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли массированные удары по военным целям в Киеве, повредив стратегически важные объекты, включая Киевский политехнический институт и завод «Антонов».

    Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

    Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

    По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

    Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.

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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    24 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России за подвиг в Мариуполе

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно
    @ vk.com/putin_rukremlin

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву из Южной Осетии посмертно, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что военнослужащий удостоен награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

    Радислав Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ему было 33 года. В марте 2022 года во время боев за Мариуполь группа Хугаева попала в засаду, двое бойцов получили ранения. Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы.

    Понимая опасность для своих сослуживцев, Хугаев решил отвлечь противника: он достал флаг Осетии, вышел вперед, открыл ответный огонь и вызвал атаку на себя. Благодаря этому подразделение смогло перегруппироваться и удерживать позиции до прибытия подкрепления, после чего нанесло поражение противнику.

    С инициативой о присвоении почётного звания Героя России ранее выступил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Владимиром Путиным. Гаглоев поблагодарил российского лидера за принятое решение и выразил признательность от имени всей республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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    23 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении стратегических сил России комплексами «Ярс» и Ту-160М

    Tекст: Дарья Григоренко

    В текущем году стратегические ядерные силы России получат современные комплексы «Ярс» и модернизированные ракетоносцы Ту-160М, а ВМФ – новые корабли и подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о поставках новых вооружений для стратегических ядерных сил. «Особое внимание уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющих стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М», – сказал он, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Военно-морской флот России пополнится новыми кораблями и подводными лодками, оснащенными высокоточными средствами поражения последнего поколения.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы в качестве гарантии суверенитета и независимого развития страны. Кроме того, Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    25 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    @ picture alliance /The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем намерении обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

    Президент США на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО отметил: «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным», передает ТАСС.

    По его словам, на саммите НАТО в Гааге он провел конструктивные встречи с Владимиром Зеленским и лидерами других стран, что, по мнению главы Белого дома, важно для поиска путей разрешения конфликта.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что о месте предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по вопросу устранения раздражителей в двусторонних отношениях пока не принято решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложности устранения раздражителей в отношениях между Россией и США. Министерство иностранных дел подтвердило готовность продолжать диалог с США. Кремль указал на готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным телефонным разговорам друг с другом.

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    24 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин подписал закон о цифровом сервисе с функцией национального мессенджера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, объединяющего функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Пользователи с помощью этой платформы смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, передает РИА «Новости». Кроме того, онлайн-платформа будет поддерживать общение через сообщения на русском и официальных языках республик РФ, а также обеспечит возможность голосовых звонков.

    Сервис планируется интегрировать с порталом «Госуслуги» и системой ЕСИА, что даст гражданам доступ к персональным данным из их цифровых документов. Пользователи смогут использовать эти данные, например, для подтверждения возраста, получения социальных льгот, при заселении в гостиницы и другие подобные случаи.

    Мессенджер также будет использоваться как цифровое пространство для общения между школьниками, студентами колледжей и их преподавателями.

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