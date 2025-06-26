Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Путин присвоил звание «гвардейский» трем воинским подразделениям России
Путин наградил званием «гвардейский» два полка и одну бригаду
Президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.
Соответствующие указы опубликованы, передает ТАСС. Документы отмечают массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава подразделений в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.
Почетное звание «гвардейская» получила 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы. В указе подчеркивается, что коллектив бригады проявил себя в условиях сложных боевых действий.
Звания «гвардейский» также удостоились 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк. Решение принято на основании подвига и самоотверженности военнослужащих этих соединений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за героизм в Мариуполе.
Президент России присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника. Президент России подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской бригаде почетного наименования за героизм и отвагу.