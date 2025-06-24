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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пашинян обнародовал «план неудавшегося переворота оппозиции» в Армении
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    Путин посмертно наградил погибшего под Брянском машиниста орденом Мужества
    Вучич сообщил о введении черных, серых и белых списков покупателей оружия
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье
    СМИ: Терешкова почувствовала себя плохо на заседании Госдумы
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    24 июня 2025, 21:44 • Новости дня

    Путин присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России за подвиг в Мариуполе

    Путин присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву
    @ vk.com/putin_rukremlin

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин посмертно присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву из Южной Осетии посмертно, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что военнослужащий удостоен награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

    Радислав Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ему было 33 года. В марте 2022 года во время боев за Мариуполь группа Хугаева попала в засаду, двое бойцов получили ранения. Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы.

    Понимая опасность для своих сослуживцев, Хугаев решил отвлечь противника: он достал флаг Осетии, вышел вперед, открыл ответный огонь и вызвал атаку на себя. Благодаря этому подразделение смогло перегруппироваться и удерживать позиции до прибытия подкрепления, после чего нанесло поражение противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Владимир Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Военкор Котенок сообщил о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске произошла серия взрывов после того, как российские военные нанесли четыре удара ракетами комплекса «Искандер», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли четыре удара по Днепропетровску с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает Lenta.ru.

    Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что по городу были нанесены четыре последовательных удара.

    Котенок добавил, что на данный момент информация о характере пораженных целей российскими войсками не уточняется.

    По данным Telegram-канала «Иди и смотри», ударам подверглись объекты и места размещения вооруженных сил Украины. Украинские Telegram-каналы сообщили, что одной из целей якобы стал оборонный завод «Южмаш». Кроме того, украинские СМИ пишут, что МЧС Украины сообщило о попадании ракеты в район вокзала города.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы, ликвидировав до 100 военнослужащих и уничтожив 14 единиц техники.

    Министерство обороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС в Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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    24 июня 2025, 06:43 • Новости дня
    Украина перебросила в Сумскую область «элитные» подразделения ГУР

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках сдержать наступление группировки российских войск «Север» на Сумском направлении Киев направил против «Северян» элитные подразделения Главного управления разведки министерства обороны Украины, следует из публикаций украинских волонтеров.

    «Для сдерживания наших войск враг использует элитные подразделения ГУР и иностранных наемников», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

    Указывается, что в боях, судя по публикациям украинских волонтеров, участвует спецподразделение ГУР «Химера». Кроме того, некрологи подтвердили уничтожение британского наемника в составе ВСУ.

    ВСУ за сутки 15 раз пытались контратаковать, задействовав 110 человек, из которых более 50 уничтожены и более 30 «остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения». Остальные украинские военные сбежали. В районе Андреевки и села Садки ВСУ предприняли по три контратаки, около Алексеевки, Новониколаевки, Яблоновки, Юнаковки – по две, еще одна попытка контратаки была на направлении Кондратовки.

    Российские войска продвигаются в Юнаковке, идет зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и минометные расчеты противника. Кроме того, сообщается о продвижении в Волчанске, также украинских военных выбили из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ безуспешно пытались прорваться на российскую территорию из Рыжевки и Павловки. Сорвана попытка ВСУ «просочиться» на российскую территорию в районе Бессаловки. «В результате нашего огневого воздействия в окрестностях украинских сел Ободы и Путивль уничтожены ПУ БПЛА и находившаяся рядом автомобильная техника ВСУшников», – говорится в сообщении. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили почти 200 человек.

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    24 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске
    Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске
    @ Воробьев LIVE/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в жилом доме в Красногорске произошел после того, как в него попал беспилотник, пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Пострадавшие доставлены в больницу. 34-летний мужчина получил осколочные ранения руки и ноги, его жизнь находится вне опасности. «Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», – сообщил Воробьев в Telegram.

    Воробьев заверил, что власти предпринимают все необходимые шаги «для восстановления сгоревшей квартиры». Из-за пожара было эвакуировано около 100 человек. Воробьев уточнил, что все они сами вышли из дома.

    Кроме того, по словам губернатора, два БПЛА было уничтожено над Волоколамским и Можайским городскими округами – пострадавших нет.

    Напомним, главк МЧС России по Московской области сообщил, что был частично разрушен вентилируемый фасад дома, повреждено остекление. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО уничтожены два беспилотника, летевших на столицу.

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    24 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин подписал закон о цифровом сервисе с функцией национального мессенджера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, объединяющего функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Пользователи с помощью этой платформы смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, передает РИА «Новости». Кроме того, онлайн-платформа будет поддерживать общение через сообщения на русском и официальных языках республик РФ, а также обеспечит возможность голосовых звонков.

    Сервис планируется интегрировать с порталом «Госуслуги» и системой ЕСИА, что даст гражданам доступ к персональным данным из их цифровых документов. Пользователи смогут использовать эти данные, например, для подтверждения возраста, получения социальных льгот, при заселении в гостиницы и другие подобные случаи.

    Мессенджер также будет использоваться как цифровое пространство для общения между школьниками, студентами колледжей и их преподавателями.

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    24 июня 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие «Южной» группировки в ходе наступательных действий в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    «Южная» группировка освободила населенный пункт Дылеевка. Также группировка поразила живую силу и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и теробороны в районах нескольких населенных пунктов, включая Щербиновку, Серебрянку, Белую Гору и Часов Яр, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, БТР М113 американского производства, четыре автомобиля и станция РЭБ.

    Отмечается, что суммарные потери ВСУ за сутки по всем направлениям превысили 1125 человек.

    В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 235 человек, две бронированные машины, семь артиллерийских орудий, включая гаубицу М777. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 220 человек, три станции РЭБ. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 230 человек и три артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» потери ВСУ достигли 190 человек, в зоне группировки «Днепр» – до 60.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили более 140 объектов, сбиты управляемые авиационные бомбы JDAM, одна ракета «Нептун» и 168 беспилотников.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.

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    24 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Российские войска вошли в Серебрянку на севере ДНР

    Марочко: Российские войска вошли в Серебрянку и закрепились на новых рубежах

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные подразделения продвинулись вглубь обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска вошли в Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения продолжили продвижение на северском направлении и закрепляются на новых позициях. передает РИА «Новости».

    По его словам, передовые отряды ведут борьбу за удержание занятых рубежей и вытеснение украинских сил из населенного пункта. Марочко отметил, что командование вооруженных сил Украины предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских войск, не считаясь с потерями.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные установили полный контроль над населенными пунктами ДНР, с которых украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году.

    Сообщалось так же, что российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.

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    24 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    При освобождении Дылеевки в ДНР ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки

    ВС России ликвидировали националистов и наемников при освобождении Дылеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении Дылеевки в ДНР ВС России ликвидировали наемников из Латинской Америки и группу украинских боевиков из нацбата «Карпатская сечь», сообщил командир стрелкового батальона 4-й мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Русич».

    «Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал «Русич» ТАСС.

    Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь это было снаряжение стран НАТО.

    В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.

    Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    24 июня 2025, 10:40 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по базе с инструкторами диверсантов в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе по базе подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области была поражена база, где иностранные офицеры обучали украинских военных диверсионным действиям на воде, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удары были нанесены по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали военнослужащих ВСУ диверсиям на воде, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского подполья уточнил, что атака произошла в районе населенного пункта Южное, где также поражен склад с горюче-смазочными материалами.

    По словам Лебедева, на этой базе иностранные инструкторы обучали диверсантов управлению безэкипажными плавательными средствами.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    ВС России также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    24 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье

    Tекст: Евгения Караваева

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к землякам с призывом воздержаться от поездок в приграничье из-за продолжающихся атак ВСУ.

    Хинштейн призвал жителей Курской области отложить поездки в приграничные районы до стабилизации обстановки. Он обратился к землякам в своем Telegram-канале.

    «Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!» – отметил он в своем сообщении.

    Глава региона сообщил также об атаке украинского FPV-дрона, в результате которой пострадал 29-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, в ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА нанесли удары по Курской области. Над регионом сбили 14 беспилотников.

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    24 июня 2025, 02:13 • Новости дня
    Уничтожены летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены беспилотники, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram о том, что «ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву». «Сбит еще один вражеский БПЛА», – сообщил он позднее.

    В аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Шереметьево (UUEE) введены временные ограничения на полеты гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.

    Напомним, Собянин указывал, что эффективность работы системы противовоздушной обороны вокруг Москвы составляет 99,9%.

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    24 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 год

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год.

    Доходы бюджета России в 2025 году определены в размере 38,5 трлн рублей, что на 1789,9 млрд рублей, или 4,4% меньше ранее запланированного, передает ТАСС.

    Основной причиной стало снижение нефтегазовых доходов, которые ожидаются на уровне 8,317 трлн рублей. Рост поступлений вне нефтегазовой сферы составит 829,2 млрд рублей, общая сумма ненефтегазовых доходов – 30,188 трлн рублей.

    Расходы бюджета установлены в размере 42,298 трлн рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Ненефтегазовый дефицит сохранится на уровне 12 109,9 млрд рублей.

    Также скорректированы макроэкономические параметры: прогноз цены нефти на 2025 год снижен до 56 долларов за баррель, а курс доллара ожидается на уровне 94,3 рубля. Ожидаемый уровень инфляции поднят до 7,6% вместо ранее утвержденных 4,5%.

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    24 июня 2025, 00:20 • Новости дня
    Украинские БПЛА сбиты над Курской и Брянской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской и Брянской областями силами ПВО сбиты девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны в Telegram сообщило, что с 21.00 мск до 22.30 мск над Курской областью сбили пять дронов, над Брянской – четыре.

    Напомним, один беспилотник был уничтожен над Московским регионом, еще два – над Курской областью.

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    Мир остановился в шаге от сильнейшего энергетического кризиса

    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

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    Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине

    Российская разведка повторно уличила Сербию в передаче Украине боеприпасов через третьи страны НАТО. В докладе СВР отмечается, что Белград через Чехию и Болгарию направлял Киеву сборные комплекты ракет для РСЗО «Град», а также наборы для создания 120-мм мин. Как этот скандал скажется на отношениях Москвы и Белграда? Подробности

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    Самовар и смартфон. Как живут и блюдут традиции современные молокане

    Одна из самых закрытых русских общин – молокане, чьи предки почти 200 лет назад были изгнаны из Тамбовской губернии в Закавказье, – постепенно открывается окружающему миру. Строгость устоев молокан привлекает в село Фиолетово все больше туристов. Как духовные христиане в Армении стали одной из витрин русского мира в целом? И что делает Россия для сохранения этой уникальной общины? Подробности

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    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

    Национальная гордость Финляндии, принадлежащий государству авиаперевозчик Finnair, переживает крупнейший финансовый кризис. И дело не только в том, что авиакомпания несет убытки из-за лишения доступа к российскому воздушному пространству. Компанию фактически добивают собственные сотрудники. Каким образом? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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