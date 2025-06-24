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Путин присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву
Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России за подвиг в Мариуполе
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.
Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву из Южной Осетии посмертно, передает ТАСС.
В документе отмечается, что военнослужащий удостоен награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
Радислав Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ему было 33 года. В марте 2022 года во время боев за Мариуполь группа Хугаева попала в засаду, двое бойцов получили ранения. Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы.
Понимая опасность для своих сослуживцев, Хугаев решил отвлечь противника: он достал флаг Осетии, вышел вперед, открыл ответный огонь и вызвал атаку на себя. Благодаря этому подразделение смогло перегруппироваться и удерживать позиции до прибытия подкрепления, после чего нанесло поражение противнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Владимир Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.