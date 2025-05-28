В ходе СВО троим выпускникам Юнармии призвоено звание Героев России

Tекст: Елизавета Шишкова

Итоговое мероприятие Всероссийского юнармейского форума «Плечом к плечу» прошло в Московской области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Форум собрал 600 делегатов из 89 регионов, включая выдающихся юнармейцев, наставников и руководителей.

«Сейчас в движении Юнармия 1 850 000 участников. Очень важно, что, когда началась специальная военная операция, 11 тысяч выпускников Юнармии встали на защиту своей Родины. Из них 701 кавалер ордена Мужества и три Героя России. Благодаря совместной работе Юнармии и Российского движения детей и молодежи успешно налажена интеграция патриотических проектов. Мы должны объединить все силы для того, чтобы у каждого ребенка в стране была возможность получить доступ к проектам, конкурсам и выбрать свой путь в жизни. Россия сегодня – по-настоящему страна возможностей. А ваш красный берет за эти девять лет стал символом настоящего патриотизма, командной работы и достижения успеха и победы во всем, за что вы беретесь», – подчеркнул заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в своем обращении.

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Гусев зачитал приветственный адрес министра обороны Андрея Белоусова, в котором отмечалось ведущее место Юнармии среди молодежных патриотических объединений страны и масштабные проекты по увековечиванию памяти защитников Отечества. Региональным отделениям Оренбургской и Калининградской областей, а также Ненецкого автономного округа были вручены свидетельства о присвоении имен Героев Отечества. Всего такие имена получили 33 региональных отделения и 353 юнармейских отряда.

Отличившихся юнармейцев наградили знаком «Юнармейская доблесть» I степени. В числе награжденных – Светлана Сергеенкова, спасшая мальчика, провалившегося под лед, а также Никита Волков, Вадим Кибаев и Максим Згогурин, вынесшие из пожара пожилую женщину. Начальник Главного Штаба Юнармии Владислав Головин подвел итоги форума, отметив вклад наставников и руководителей.

Форум сопровождался концертной программой и разнообразными активностями – от лазертага и скалолазания до управления БПЛА. Для руководителей региональных отделений прошли панельные дискуссии, мастер-классы и тренинги. Участники посетили музей «Дорога памяти», Главный храм Вооруженных сил России и экспозицию техники в КВЦ «Патриот».

На всероссийском юнармейском слете принято решение о включении Артура Орлова в состав Главного штаба Юнармии. Также подписано соглашение о сотрудничестве между Движением и Центром «Воин».