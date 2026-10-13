Публичная казнь разрушительна для души

В мире обсуждают назначенную на 3 декабря в США трансляцию расстрела Нидала Малика Хасана. Как сообщают СМИ, выглядеть это будет так:
«Для казни расстрелом осужденного, как правило, привязывают к стулу ремнями, фиксирующими пояс и голову, перед овальной брезентовой перегородкой. Вокруг стула укладывают мешки с песком, чтобы впиталась кровь. На голову надевают черный мешок. Врач с помощью стетоскопа находит сердце и закрепляет в этой области круглую тканевую мишень».
Против готовящейся трансляции протестуют в самих США, в ООН и еще много, где. Онлайн-трансляция смертной казни – это не что-то совсем новое (вспомним казнь Саддама Хусейна в 2006 году). Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.
Конечно, Нидал Малик Хасан – отнюдь не невинная жертва. Он изменник, террорист и убийца, расстрелявший 13 своих товарищей. За такое нигде не похвалят.
Смертная казнь обычно вызывает взрыв энтузиазма в комментариях – мол, «поделом злодею мука». Люди даже огорчаются из-за того, что у нас с убийцами как-то неприлично миндальничают. Казнить бы их на площадях и транслировать на всю страну, чтобы прочим было неповадно!
Я бы не сказал, что пожизненное заключение – намного более приятный опыт, чем расстрел, но о смертной казни мы уже говорили подробно.
Но в данном случае мы имеем дело не только со смертной казнью, а с планами ее трансляции. Нам предлагают полюбоваться на казнь – ведь трансляция, очевидно, будет доступна не только в США.
Дело не в том, является ли казнимый преступником и негодяем. Является.
Дело в том, что удовольствие от чужой смерти (хотя бы сто раз заслуженной) разрушительно для души конкретного зрителя и для общества в целом.
Как говорил христианский писатель конца III и начала IV века Лактанций: «Кто с удовольствием смотрит, когда умерщвляется человек, тот оскверняет свою совесть, хотя бы этот человек был действительно достоин смерти и осужден на казнь по закону». Это, замечу, он говорил тогда, когда публичные казни на площадях были обычным явлением.
Беда в том, что людям легко получить удовольствие от страданий, смертного ужаса и смерти другого человека. Ну, это больные садисты, – может заметить читатель, – их не так уж много.
Увы, это не так.
Публичные казни веками были популярнейшим массовым зрелищем, на которое сбегались толпы желающих поглазеть. За возможность оказаться поближе к обреченному, когда он испустит дух, люди могли платить немалые деньги.
Считалось, что последние вопли приговоренного помогут потенциальным преступникам удержаться от греха, а злодей заслужил смерти – причем именно такой.
Сегодня мы испытываем отвращение к подобного рода кровавым представлениям, но это плод относительно недавнего прогресса. Сначала людей перестали публично подвергать особенно долгим и изощренным мучениям, подвешивать в клетках на городских площадях, сажать на кол, и выставлять на столбах с переломанными костями, и перешли к относительно быстрым способам умерщвления. Потом сократили число зрителей – так, что на казни могли присутствовать только родственники жертв, которым таким образом давали понять – их близкие отомщены, кровавой вендетты устраивать не надо.
Потом перестали устраивать из казни зрелище вообще. Потом во многих странах отменили и саму казнь – прежде всего потому, что всегда есть опасность (по ошибке или по навету) осудить невинного. Тогда, разобравшись, заключенного можно выпустить – а вот воскресить казненного уже нет.
Впрочем, так дела обстоят не везде – до сих в мире есть регионы, где можно видеть вывешенные на всеобщее обозрение трупы казненных. Обычно это совсем не те места, где людям хотелось бы жить. Напротив, оттуда эмигрируют при первой возможности.
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Тот уровень цивилизованности, который был достигнут за долгие века – вещь хрупкая. Разрешить себе получать удовольствие от чужого ужаса и смерти – очень легко.
Тем более, что тут уже готовы различные формы самообмана – всегда можно сказать, что казнят очень плохого человека, который принес много горя и полностью заслужил, чтобы с ним обошлись таким образом.
Но вопрос о том, чего заслужил преступник, и что следует (и не следует) делать всем остальным – это разные вопросы.
Даже если злодея можно казнить (это отдельный вопрос), то нам-то совершенно не обязательно присоединяться к толпе, которая будет жадно любоваться его смертью.
Есть такой вид преступности – снафф-видео: реальные, не постановочные съемки мучений и убийств людей, которые приобретают зрители с достаточно больной психикой, чтобы получать от этого удовольствие. В наши дни, благодаря интернету, они стали чрезвычайно легко доступными.
Хуже того, люди утрачивают понимание того, что смотреть на это нельзя – разве что ты следователь и для тебя это является тяжелым профессиональным долгом.
Мы все испытываем омерзение к садистам, которые упиваются чужими страданиями. Увы, но превратиться в садиста не так трудно – это может произойти незаметно. Православная практика «хранения сердца» говорит о том, что ты должен внимательно следить за тем, какие образы ты допускаешь в свою душу, каких зрелищ ты ищешь. Неправильный выбор тут может легко превратить тебя в существо, отвратительное Богу, людям, да и себе самому.
На уровне общества такие зрелища могут легко обрушить тот уровень человеколюбия, который был с огромным трудом достигнут за долгие века. А от ожесточения нравов пострадают все.
Поэтому нельзя делать из казни зрелище. Нельзя получать удовольствие от чужой смерти.