Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

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15 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Промах Киева дает Кремлю и Трампу шанс уничтожить общих врагов

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Генпрокуратура Украины препятствует расследованию уголовных дел против Петра Порошенко, которых набралось уже больше десятка. Судя по всему, Владимир Зеленский вынужден отмазывать своего главного противника от тюрьмы по требованию элиты американских демократов. Это означает, что у России и Трампа теперь есть общий враг и общие интересы, но победить они смогут только вместе. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

Сергей Худиев, публицист, богослов
Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится — но только на Страшном суде. Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость. Подробности...

Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон

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Главное — не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новые территории украинским солдатам. Подробности...
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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
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          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

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              Сергей Худиев

              Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 15 октября 2019, 09:16

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              Страшное преступление в Саратове — убийство 9-летней девочки — вызвало новую волну дискуссий о возможном возвращении смертной казни. В официальном аккаунте Госдумы в «ВКонтакте» появился опрос, примерно 80% участников которого высказались за возвращение высшей меры. Конечно, опросы в интернете — дело ненадежное, но можно поверить, что сама идея достаточно популярна — особенно на фоне эмоционального шока, вызванного тяжким злодеянием.  

              За возвращение к расстрелам высказался и ряд известных политиков и депутатов Государственной Думы. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время в Кремле не обсуждается. 

              Острота споров о смертной казни понятна. Всегда страшно узнавать о преступлениях против детей — о совсем юных жизнях, оборванных по прихоти какого-то выродка, о безутешном горе родителей. Мы все чувствуем себя под ударом; преднамеренное убийство ребенка это что-то большее, чем просто тяжкое преступление — оно оскверняет весь мир, отрицает все те ценности, которыми мы живем. Даже тяжкие преступники, отбывающие долгие сроки, относятся детоубийцам с ненавистью и презрением. Даже в среде людей безнравственных и беззаконных остается хотя бы это, последнее табу — детей трогать нельзя. Только этим запретом, они, может быть, и держатся еще внутри человеческого рода. Детоубийца из этого рода выпал. На нем — проклятие всех. 

              И желание стереть его с лица земли, избавить мир от его оскверняющего присутствия естественно. Я хорошо понимаю людей, которые хотели вырвать его из рук полиции и растерзать. Я понимаю и тех, кто сейчас требует восстановить смертную казнь — специально для него. Я чувствую то же самое. 

              Более того, в этом эмоциональном порыве есть нечто глубоко верное — зло должно быть осуждено, отвергнуто, наказано. Злодей должен понести кару, достаточно тяжкую для его злодеяния. Но я против возвращения смертной казни — по целому ряду причин. 

              Фото: Global Look Press

              Если одна из целей наказания — заставить злодея почувствовать тяжесть того, что он совершил, то пуля в затылок не наказывает. Она просто полагает конец жизни злодея. Чтобы нести на себе тяжесть содеянного, надо быть живым. Пожизненное заключение заставляет злодея нести свое преступление годы и десятилетия, не имея даже возможности совершить самоубийство — пока естественная смерть не освободит его. Звук навсегда закрывшихся за спиной ворот тюрьмы страшнее, чем звук выстрела — который приговоренный даже не успеет услышать. Родители и близкие убитого ребенка будут всю жизнь нести эту боль и скорбь — пусть же и убийца несет их. Может быть, он раскается; может быть — нет. Но десятилетиями, до самой смерти, каждое утро он будет просыпаться в тюрьме — и вспоминать, почему он здесь. Полиция, которая не дала толпе убить его, сохранила его именно для этого. 

              Другая причина — эмоциональная реакция на конкретное преступление не должна определять решения, которые будут влиять на нашу жизнь (и смерть) уже сильно после того, как эта реакция пройдет, и определять судьбы людей, которые к данному злодею никакого отношения иметь не будут. Возвращая смертную казнь, мы возвращаем ее не для него — закон не имеет обратной силы — а для каких-то людей, которые будут обвинены в будущем. Некоторые из них будут, действительно, тяжкими преступниками. Но какая-то часть из них, и это неизбежно, будут осуждены по ошибке — или в результате коррупции.

              Об этом напомнил замглавы ФСИН Валерий Максименко: «Вспомните «битцевского маньяка» Пичушкина, который совершил около 60 убийств. За его преступления были пойманы и признались на следствии десятки людей, но только, когда он все рассказал, приговоры были пересмотрены. Если бы была смертная казнь, их бы расстреляли».

              Правоохранительные органы состоят из людей — а люди могут впадать как в добросовестные ошибки, так и в преступления. Человека, по ошибке посаженного в тюрьму, можно выпустить — а вот казненного воскресить нельзя. 

              Смертная казнь — особенно, возвращенная после периода отмены — неизбежно будет способствовать общему ожесточению общества.  Идея убивать ради общего блага плохих людей очень соблазнительна. Причем круг этих негодяев постоянно разрастается — детоубийцы, потом наркоторговцы, потом государственные изменники, потом коррупционеры.

              Это уже заметно в тех выступлениях за возвращение смертной казни, которые мы читаем; в сети постоянно и по разным поводам люди восхищаются строгими, но справедливыми нравами в Китае или Саудовской Аравии, где (как утверждается) коррупционеров и вообще разных плохих людей казнят направо и налево. 

              Возможно, на чисто психологическом уровне сознание того, что плохих людей казнят, помогает людям чувствовать себя безопаснее; им кажется, что зло наказано и справедливость торжествует. Однако это иллюзия — с точки зрения криминологии смертная казнь неэффективна, а расширение ее применения ставит под удар не только каких-то заведомо чужих нам людей, но и нас самих. 

              Никто не может гарантировать, что на вас или ваших близких не падет ложное подозрение, или что ваши враги не захотят воспользоваться таким эффективным инструментом, чтобы от вас избавиться — мораторий на смертную казнь нужен не ради самих злодеев, а ради невинных людей, которые могут стать жертвами ошибки, клеветы или коррупции. 

              Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится — но только на Страшном Суде. Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость. Эту особенность любых человеческих институтов нам важно помнить, когда мы думаем о том, чтобы наделить их полномочиями лишать кого-либо жизни.

              На ваш взгляд

               
              Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?




              Обсуждение: 95 комментариев


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