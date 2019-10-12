Почему россияне хотят вернуть смертную казнь

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12 октября, суббота  |  Последнее обновление — 16:19  |  vz.ru
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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Как Украина поможет монополизации Европы

Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...

Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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    Нацисты шантажируют Украину

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

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          • Не езжу за границу

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Почему россияне хотят вернуть смертную казнь

              Так выглядит кабинет для проведения процедуры смертной казни через введение смертельной инъекции в одном из штатов США   12 октября 2019, 15:55
              Фото: Pat Sullivan/AP/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Убийство школьницы в Саратове всколыхнуло общественное мнение. Почти 80% участников опроса в соцсетях высказались за снятие в России моратория на смертную казнь. Означает ли это, что россияне демонстрируют жестокость и кровожадность - и каковы аргументы тех, кто требует вернуть высшую меру наказания для преступников?

              Из числа участников опроса в сети «Вконтакте» – около 80% – выступили за возвращение в России смертной казни для убийц детей и педофилов. Соответствующее голосование проводится на официальной странице Госдумы. На момент написания заметки в голосовании приняли участие более 99 тысяч человек, из которых более 79 тысяч ответили на вопрос утвердительно. Только около 16 тысяч – более 16% – высказались против. Чуть более 3% проголосовавших не смогли определиться или высказывали альтернативные варианты наказания.

              Эти данные в целом коррелируют с результатами многих других опросов, проводившихся на эту тему в России за последние несколько десятков лет. Российское общество в массе своей поддерживает смертную казнь. Хотя, несомненно, интернет-опросы могут существенно отличаться от профессиональных социологических исследований.

              Идея же последнего опроса возникла после резонансного убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. Жители города вышли на стихийный митинг и были готовы линчевать неоднократно судимого местного рабочего Михаила Туватина, подозреваемого в свершении этого ужасного преступления. Полицейским удалось отбить Туватина у митингующих при помощи слезоточивого газа. Отец подозреваемого высказался за самое суровое наказание для сына. «Я желаю этой мрази расстрела. Мне его не жалко», – заявил Туватин-старший в интервью изданию Lifeshot.

              За возвращение смертной казни также высказались многие политики и известные общественные деятели, журналисты. На портале Change.org была опубликована петиция за возвращение смертной казни или введение «гарантированного пожизненного заключения» за доказанные преступления против жизни детей, которую успели подписать более 14 тыс. человек, но позже петиция была удалена. Однако затем появилась аналогичная петиция.

              Наблюдатели не припомнят подобного эмоционального всплеска в обществе уже довольно давно.

              Впрочем, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов призвал относиться к опросам в интернете с долей скептицизма. Он не считает, что настроения меняются в обществе в целом.

              «Аудитория в интернете специфическая и не представляет мнение всего населения России. Следует иметь в виду, что на ответы влияет весьма эмоциональная ситуация после убийства в Саратове. В более спокойные периоды, когда не происходит столь резонансных событий, отношение к вопросу о смертной казни может быть несколько другим», – сказал Львов газете ВЗГЛЯД.

              Социолог напомнил, что последний раз ВЦИОМ проводил опрос о применении смертной казни в России в начале 2010 года. Тогда среди респондентов за разрешение и применение такой меры высказывалось относительное большинство – 44%, а против – 29%. Причем за применение склонны выступать малообеспеченные россияне (52%), люди с высокой самооценкой материального положения чаще поддерживают продление моратория на смертную казнь или ее полную отмену (35 и 22% соответственно).

              На ваш взгляд

               
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              «В России всегда было достаточное число сторонников смертной казни. Но вычислить закономерность влияния смертной казни на уровень преступности сложно, здесь могут быть только гипотезы и предположения. В целом наше общество жестко настроено к правонарушителям и преступникам. Считается, что чем более жесткое предусмотрено наказание, тем выше вероятность того, что преступления будут пресекаться до их совершения», – пояснил социолог.

              В свою очередь директор Центра комплексных социальных исследований Института социологии Владимир Петухов тоже полагает, что в реальности число сторонников смертной казни существенно ниже, чем об этом говорят голосования в Сети. По его словам, «любые интернет-опросы абсолютно нерепрезентативны». «В таких опросах всегда голосует определенная группа людей – очень эмоционально возбудимая. Не каждый человек полезет проголосовать на страницу Госдумы в «Вконтакте». Это люди, которые не вылезают из интернета и участвуют в обсуждениях. Это не срез общества», – сказал Петухов газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт убежден, что 80% проголосовавших за отмену моратория на смертную казнь – это не феномен общественного мнения, а знак того, что судебная система работает неэффективно. «Русские люди не кровожадны, они не хотят казнить и убивать. Люди видят несправедливость в выносимых приговорах. Они видят, что простого человека могут посадить в тюрьму за мелкое преступление на несколько лет, а человек, имеющий возможности влиять на судебную систему, отделается мягким наказанием. Это недовольство приводит к тому, что нужно радикально менять ситуацию», – считает социолог.

              Однако бывший сотрудник угрозыска, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов видит прямую связь между уровнем преступности и смертной казнью. Он напомнил, что в Советском Союзе предельным тюремным сроком за умышленное убийство было десять лет, «а дальше шла смертная казнь».

              «Включение в УК смертной казни имело профилактическое значение. Люди знали, что за свершение тяжкого преступления последует расстрел и человек думал: совершать ли преступление или воздержаться? Сейчас противники смертной казни умалчивают об этом. Но если бы в СССР не было бы смертной казни, то количество умышленных убийств и других особо тяжких преступлений было бы в разы больше», – сказал Черноусов газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, если сравнить российскую и советскую статистику по свершению особо тяжких преступлений, то «будет заметна большая разница». «Во времена СССР по бандитизму за год возбуждалось не больше десяти дел, потому что предусматривалась смертная казнь. Сейчас этим делам не видно ни конца, ни края. Все преступники хотят жить. В случае пожизненного заключения у них все равно появляется шанс на помилование. Можно подать прошение президенту, существует возможность изменения законодательства в будущем, изменение составов преступления. Пожизненное заключение могут через какое-то время изменить на 15 лет лишения свободы. А у тех, кого расстреляли, шансов нет», – подчеркнул Черноусов.

              По его словам, в Китае смертная казнь проводится в исполнение даже на площадях исключительно с целью предупредить о последствиях свершения подобных преступлений. «Давайте не ограничиваться Европой, которая не является для нас примером. В некоторых американских штатах есть смертная казнь. И никто не предъявляет Америке претензий. Подобные претензии – это проявление двойных стандартов», – считает Черновусов.

              Однако стоит заметить, что согласно официальной статистике, сегодня (при отсутствии смертной казни) в России количество убийств на сто тысяч населения ниже, чем во времена СССР (когда смертная казнь активно применялась). Кроме того, известны многочисленные исследования, доказывающие, что между смертной казнью и уровнем преступности взаимосвязь или полностью отсутствует, или как минимум неочевидна.

              И российское руководство, судя по всему, в курсе данных исследований. По крайней мере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность возвращения смертной казни сегодня не обсуждается.


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