В Кремле ответили на вопрос о возвращении в России смертной казни

Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не обсуждается», – приводит его слова ТАСС.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября.

На ваш взгляд Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь? Я верю в бога, и я за смертную казнь

Я верю в бога, и я против смертной казни

Я не верю в бога, и я за смертную казнь

Я не верю в бога, и я против смертной казни



В Госдуме высказались за снятие моратория на смертную казнь, а в Русской православной церкви выступили против, призвав ввести пожизненное наказание за преступления в отношении детей.

Газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов.