Способна ли смертная казнь остановить педофилов

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11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...

Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
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              Способна ли смертная казнь остановить педофилов

              Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересует   11 октября 2019, 14:58
              Фото: Следственный комитет РФ/Youtube
              Текст: Антон Крылов

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              Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?

              Формулировка «это событие всколыхнуло общество» относится к числу журналистских штампов, но о том, что произошло в Саратове, сложно сказать другими словами. Зверское убийство девятилетней девочки многократно судимым рецидивистом (в Telegram-каналах опубликовано имя жертвы, но закон о СМИ запрещает это делать официально зарегистрированным изданиям) действительно вызвало очень широкую общественную реакцию.

              Жители Саратова вышли на улицы, и полицейским с трудом удалось отбить у людей подозреваемого, которого привезли на место преступления в целях следственного эксперимента – пришлось даже применить слезоточивый газ. Кроме того, стихийный митинг собрался возле отделения полиции, где находился задержанный – собравшиеся требовали выдать им преступника на расправу. 

              В Москве убийство ребенка вызвало ожидаемую реакцию: заговорили о возвращении смертной казни. Депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков сперва кратко высказался: «Нужно вернуть смертную казнь», не уточняя повод, а затем более развернуто пояснил свою позицию: «Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству». 

              Коллега Примакова Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о необходимости ужесточения наказания для убийц детей, но словосочетания «смертная казнь» не прозвучало: «Химическую кастрацию мы давно обсуждаем – и, как вариант, для тех, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними, конечно, эту меру можно применять. Здесь самое главное не дать сейчас эмоциям взять верх и требовать вешать кого-то, брать большой ржавый нож и у кого-то что-то отрезать – это неправильно, но я считаю, что те, кто совершил насилие над детьми – эти люди могут подвергаться химической кастрации и, возможно, специальному после освобождения контролю». 

              Бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко поддержал Примакова: «Когда происходят такие трагедии, становится очевидным, что наш мораторий на смертную казнь – это совершено чудовищная и аморальная норма, навязанная обществу. Она должна быть отменена».

              Телеведущий Владимир Соловьев тоже за возвращение смертной казни:

              «Это моя точка зрения, которую я отстаиваю много лет. И много передач провел на эту тему. И хорошо знаком как с доводами за, так и против. И остаюсь убежденным сторонником смертной казни», – заявил он. 

              Против смертной казни, но за гарантированное пожизненное заключение для педофилов, выступила главный редактор телеканала Russia Today и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян. «Педофилы не исправляются. Не перестают быть педофилами. Не останавливаются. Педофилы угрожают нашим детям каждый день своей жизни не за решеткой. Педофилы должны оставаться за решеткой навсегда. А сейчас можно трешечкой отделаться, если повезет», – отметила она. Кроме того, в своем Telegram-канале Симоньян высказала согласие с позицией и. о. руководителя пресс-службы патриарха Владимира Легойды, который написал: «Я против смертной казни. Пожизненное (буквально). Одиночка».

              Дискуссии о необходимости возврата смертной казни, безусловно, продолжатся. Самое главное, чтобы на этом фоне не потерялись высказывания о необходимости постоянной, а не от случая к случаю, профилактики подобных преступлений. Симоньян, помимо Легойды, также процитировала журналистку Наилю Аскер-заде: «Подменять возвратом смертной казни профилактику преступлений и надзор за бывшими заключенными – бессмыслица. Это как путать фиолетовое с квадратным. Оно, конечно, проще, но в практическом плане сложно представить, что это реально может повлиять на убийц».

              И с этим трудно поспорить. Смертная казнь или пожизненное заключение – это тогда, когда самое страшное уже произошло. Но задача и общества, и правоохранительных органов – предотвращать подобные преступления. Помимо реестра осужденных за преступления против несовершеннолетних и постоянного надзора за ними, возможно, следует использовать современные технические средства – например, на государственном уровне поддержать ранее разрабатывавшиеся в частном порядке электронные устройства, способные в опасной ситуации моментально отправить тревожный сигнал в полицию с точным указанием места происшествия. Это, конечно, не панацея, но дополнительный фактор снижения риска.

              Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемый дает признательные показания и даже говорит, что раскаивается в произошедшем. Но что толку от его раскаяния?


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