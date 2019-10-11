Симоньян после убийства девочки в Саратове призвала изменить УК

Главный редактор телеканала Russia Today и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала громкое дело в Саратове, где накануне вечером нашли убитой девятилетнюю девочку.

«Убитая в Саратове Лиза Киселева – еще одна причина менять УК. Ранее судимый за педофилию бес убил девятилетнюю девочку в гаражах. Вопрос: какого хрена судимый за педофилию вообще делал на свободе?» – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Педофилы не исправляются. Не перестают быть педофилами. Не останавливаются. Педофилы угрожают нашим детям каждый день своей жизни не за решеткой. Педофилы должны оставаться за решеткой навсегда. А сейчас можно трешечкой отделаться, если повезет», – сетует главред RT.

«Царство Небесное замученной девочке Лизе», – добавила она.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только утром пятницы.

По информации СМИ, предполагаемый преступник шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Задержанный, который уже дал признательные показания, находился в поле зрения правоохранительных органов с 20-летнего возраста.

Подозреваемый признался, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража.

Телеведущий Владимир Соловьев на фоне громкого дела высказался за возвращение смертной казни, а в Госдуме призвали к химической кастрации педофилов.