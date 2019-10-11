Стали известны судимости задержанного по подозрению в убийстве саратовской школьницы

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове уже был судим за изнасилование, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в Энгельсе в 2011 году он (подозреваемый) изнасиловал женщину и украл у нее телефон и фотоаппарат. При этом у него до этого уже была 158-я (статья – кража) и 135-я (развратные действия)», – сообщил источник РИА «Новости».

По данным телеканала «360», в 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство, в 2004 году он проник в чужой дом и украл оттуда 36 тыс. рублей.

Между тем знакомый предполагаемого убийцы рассказал телеканалу, что тот был с виду нормальным человеком – не курил, не употреблял алкоголь и наркотики.

«Всегда работал – что-то связанное со строительством... Спокойный вроде, весь на понтах. <...> Любил секс с разными партнершами», – поделился он.

Источник также добавил, что мужчина ранее был судим за педофилию.

Мэр Саратова Михаил Исаев написал в Instagram, что убийца девочки будет наказан по всей строгости закона.

В четверг зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства девочки.

По версии следствия, причастным к убийству Лизы может быть местный житель 1984 года рождения. Он задержан по подозрению в совершении данного преступления.

После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители вышли на стихийный митинг возле отдела полиции, где находится подозреваемый.