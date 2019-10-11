Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства девятилетней девочки в Саратове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства девятилетней девочки, сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девятилетней девочки и максимально оперативного закрепления и исследования доказательств», – сообщается на сайте СК.

Там отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате. «Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», – добавили в ведомстве.

В СК также отметили, что «установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству. Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления».

В четверг зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. На видео с места событий, опубликованных в Telegram-каналах, слышно, как толпа скандирует «Открывай!», обращаясь к правоохранителям, у которых находился подозреваемый в убийстве. Люди выражали опасения, что суд признает его невменяемым и виновник не понесет заслуженного наказания.

Толпа окружила подъехавший к участку полицейский автомобиль. Возмущенные жители пытались вытащить из машины подозреваемого, однако внутри его не оказалось.

Чтобы провести предполагаемого убийцу девятилетней девочки мимо разъяренной толпы, мужчину переодели в форму сотрудника ОМОН, сообщает Ura.ru.

К людям вышел представитель силовых структур, который объяснил, что девочку нашли ночью, вопреки распространившимся слухам о том, что тело было обнаружено днем, а от людей это якобы скрывали. После этого, уже под утро, собравшиеся стали расходиться.

Между тем, как сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя, родственники девочки объявили сбор средств на ее похороны. «Друзья, я как должностное лицо не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков мошенников репост с моей страницы. Это карта бабушки», – написала Загородняя в Facebook.

«У них реально туго с деньгами и будут признательны за помощь», – добавила омбудсмен.