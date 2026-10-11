Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки
В Подмосковье начались поиски пропавшей 15-летней девочки
В Красногорском районе Подмосковья волонтеры начали поиски 15-летней девочки, которая уехала на черном велосипеде 7 октября и не вернулась.
Школьница пропала несколько дней назад в деревне Поздняково Московской области, передает ТАСС со ссылкой на волонтерский поисковый отряд «Спас град».
В распространенной ориентировке указано, что рост пропавшей составляет 164 сантиметра, у нее среднее телосложение, темно-каштановые волосы и зелено-коричневые глаза. Отмечается, что девочка носит очки в круглой коричневой оправе.
В день исчезновения подросток была одета в черную куртку, серые штаны, черные кроссовки и серо-черную шапку. Школьница взяла с собой темно-серый рюкзак и черный велосипед.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд избрал меру пресечения организатору сплава по Иркуту.
В марте очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков.