В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку
Возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки в Новгородской области после передачи трехлетней девочки, чья мама умерла, под опеку чужому человеку, а не прабабушке, сообщает Следственный комитет России.
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки из-за ситуации с трехлетней сиротой, передает РИА «Новости». Мать девочки скончалась в январе, после чего ребенка передали под опеку не родной прабабушке, а постороннему лицу.
Родственница из Вологды своевременно обратилась с заявлением о попечительстве и получила необходимое заключение. Однако, когда документы о возможности стать законным представителем были готовы, женщине сообщили, что девочку уже определили в другую семью.
По словам прабабушки, сотрудники опеки города Сольцы убеждали ее отказаться от ребенка в пользу местного чиновника. Впоследствии именно этот мужчина и стал официальным опекуном девочки, что стало поводом для доследственной проверки.
В РПЦ предложили ввести законодательную ответственность за ошибки сотрудников органов опеки.