В РПЦ предложили ввести наказание за ложные доносы на семью в органы опеки

Tекст: Денис Тельманов

«Требуется установить сегодня ответственность за ложный донос на семью… В результате такие семьи вынуждены многие месяцы подвергаться унизительным проверкам, нападкам, угрозам, вымогательству», – сказал Лукьянов РИА «Новости».

Он отметил, что отсутствие наказания способствует процветанию практики ложных доносов, которые используются в целях мести, для выяснения отношений и при бракоразводных процессах.

Священник также обратил внимание на широкие полномочия сотрудников опеки при отсутствии ответственности за чрезмерное и неправомерное вмешательство в семьи.

«С учетом того, что ответственность для родителей, нарушающих свои обязанности и права детей… предусмотрена… семья и родители фактически оказываются в неравном, уязвимом положении по отношению к соответствующим должностным лицам и организациям. В связи с этим назрела необходимость введения в законодательство специальных норм, устанавливающих ответственность за нарушение предусмотренных законом прав родителей», – заключил Лукьянов.

