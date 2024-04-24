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В РПЦ предложили ввести наказание за ложные доносы на семью
В РПЦ предложили ввести наказание за ложные доносы на семью в органы опеки
Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выступил с предложением законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью, а также за ошибки сотрудников опеки.
«Требуется установить сегодня ответственность за ложный донос на семью… В результате такие семьи вынуждены многие месяцы подвергаться унизительным проверкам, нападкам, угрозам, вымогательству», – сказал Лукьянов РИА «Новости».
Он отметил, что отсутствие наказания способствует процветанию практики ложных доносов, которые используются в целях мести, для выяснения отношений и при бракоразводных процессах.
Священник также обратил внимание на широкие полномочия сотрудников опеки при отсутствии ответственности за чрезмерное и неправомерное вмешательство в семьи.
«С учетом того, что ответственность для родителей, нарушающих свои обязанности и права детей… предусмотрена… семья и родители фактически оказываются в неравном, уязвимом положении по отношению к соответствующим должностным лицам и организациям. В связи с этим назрела необходимость введения в законодательство специальных норм, устанавливающих ответственность за нарушение предусмотренных законом прав родителей», – заключил Лукьянов.