Против матери найденных в подвале детей в Петербурге возбудили дело

Tекст: Вера Басилая

Ермолаева в интервью RT рассказала, что разошлась с мужем Артуром, но детей не бросала. По ее словам, они жили у бабушки, а отец забрал их к себе «на работу» в подвал, где их и обнаружила полиция.

Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением врачей. По словам женщины, ей не разрешают их навещать, хотя уголовное дело, якобы заведенное на нее за неисполнение обязанностей по воспитанию, было закрыто. При этом ранее выяснилось, что ее уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ермолаева утверждает, что собрала все необходимые документы для того, чтобы забрать детей домой, но опека требует еще одну справку, о которой ей «не сообщают».

Ранее троих маленьких детей от двух до шести лет обнаружили в подвале Петербурга. Отец заявил, что забрал детей после их жалоб на постоянную ругань с матерью. Документов на детей у мужчины не было, официально они на него не были оформлены.