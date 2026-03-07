Кандидат в премьеры Польши Чарнек потребовал от Зеленского не наглеть

Tекст: Вера Басилая

Оппозиционная партия «Право и справедливость» выдвинула Пшемыслава Чарнека кандидатом в премьер-министры на случай победы на выборах, передает РИА «Новости».

«Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», – подчеркнул Чарнек.

Он добавил, что Варшава требует уважения от Владимира Зеленского.

Согласно официальной статистике, объем военной помощи Киеву к марту 2025 года составил около 5 млрд долларов.

Чарнек ранее раскритиковал украинского лидера за вмешательство в избирательный процесс.

Власти Польши отменили бесплатный доступ к медицинским услугам и проживанию для большинства трудоспособных беженцев.