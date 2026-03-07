В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
Кандидат в премьеры Польши назвал условие помощи Украине
Кандидат в премьеры Польши Чарнек потребовал от Зеленского не наглеть
Варшава будет продолжать поддержку только в том случае, если Киев проявит уважение и не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек.
Оппозиционная партия «Право и справедливость» выдвинула Пшемыслава Чарнека кандидатом в премьер-министры на случай победы на выборах, передает РИА «Новости».
«Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», – подчеркнул Чарнек.
Он добавил, что Варшава требует уважения от Владимира Зеленского.
Согласно официальной статистике, объем военной помощи Киеву к марту 2025 года составил около 5 млрд долларов.
Чарнек ранее раскритиковал украинского лидера за вмешательство в избирательный процесс.
Власти Польши отменили бесплатный доступ к медицинским услугам и проживанию для большинства трудоспособных беженцев.