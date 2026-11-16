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Психолог объяснила влияние ускоренных видео на восприятие речи
Психолог Козуб: Привычка к ускоренным видео снизила терпимость к обычной речи
Просмотр видеороликов и прослушивание голосовых сообщений на высокой скорости может привести к снижению терпения к нормальному темпу речи, сообщила доцент кафедры психологии ЛГПУ имени Семенова-Тян-Шанского Марина Козуб.
«Мы думаем быстрее, чем говорим, поэтому на обычной скорости воспроизведения видео или голосового сообщения внимание успевает заскучать и куда-то убежать. На ускорении мозг занят плотнее, и появляется приятное чувство, что время потрачено с толком. Привыкаем мы буквально за несколько дней, и вот уже лектор на нормальной скорости кажется сонным», – заявила Козуб ТАСС.
При умеренном ускорении человек по-прежнему улавливает основной смысл, но может упустить интонации и паузы, необходимые для осмысления.
Привычка воспринимать информацию в ускоренном режиме может отразиться на повседневном общении: возникает нетерпение, появляется желание договорить за собеседника. Важную информацию специалист советует слушать на обычной скорости.
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