Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
Психолог объяснила истощение психики после просмотра коротких видео
Психолог Шпагина предупредила об истощении психики из-за коротких видеороликов
Кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина заявила, что просмотр коротких видеороликов вызывает сильное истощение психики из-за резкой смены эмоционального фона.
Чувство разбитости и усталости после получасового просмотра ленты коротких роликов связано с реакцией человеческого восприятия на темп и ритм подачи информации, пишет «Газета.Ru».
Недавний анализ 42 исследований с участием около 47 тыс. человек, проведенный учеными Байройтского университета в Германии, показал негативное влияние такого контента. Интенсивный просмотр коротких видео повышает импульсивность и невнимательность, снижает объем рабочей памяти, а также ведет к росту тревоги, стресса и депрессии.
«Длинный фильм – это одна история, в которую мы погружаемся. Внутренний ритм подстраивается под нее: мы переживаем за героев, следим за сюжетом, втягиваемся в атмосферу. К концу возникает ощущение завершенности – есть начало, кульминация и финал. Короткие ролики работают иначе: они не дают погрузиться, а постоянно выдергивают из одного состояния и бросают в другое», – рассказала Шпагина.
По словам специалиста, при листании ленты человек сталкивается с быстрой сменой сюжетов – от смешных до пугающих. Каждое видео требует новой реакции, из-за чего внутренние ресурсы не успевают перестраиваться. В итоге система, стремящаяся к целостности, сигнализирует о сбое через усталость, которую люди ошибочно принимают за физическую.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские специалисты заявили о риске развития эмоциональной тупости из-за тяги к быстрым удовольствиям.
Минобороны Польши предложило запретить социальные сети для подростков младше 16 лет.
В прошлом году Минпросвещения рекомендовало ограничить использование гаджетов детьми.