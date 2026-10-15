Психолог объяснила истощение психики после просмотра коротких видео

Психолог Шпагина предупредила об истощении психики из-за коротких видеороликов

Tекст: Дарья Григоренко

Чувство разбитости и усталости после получасового просмотра ленты коротких роликов связано с реакцией человеческого восприятия на темп и ритм подачи информации, пишет «Газета.Ru».

Недавний анализ 42 исследований с участием около 47 тыс. человек, проведенный учеными Байройтского университета в Германии, показал негативное влияние такого контента. Интенсивный просмотр коротких видео повышает импульсивность и невнимательность, снижает объем рабочей памяти, а также ведет к росту тревоги, стресса и депрессии.

«Длинный фильм – это одна история, в которую мы погружаемся. Внутренний ритм подстраивается под нее: мы переживаем за героев, следим за сюжетом, втягиваемся в атмосферу. К концу возникает ощущение завершенности – есть начало, кульминация и финал. Короткие ролики работают иначе: они не дают погрузиться, а постоянно выдергивают из одного состояния и бросают в другое», – рассказала Шпагина.

По словам специалиста, при листании ленты человек сталкивается с быстрой сменой сюжетов – от смешных до пугающих. Каждое видео требует новой реакции, из-за чего внутренние ресурсы не успевают перестраиваться. В итоге система, стремящаяся к целостности, сигнализирует о сбое через усталость, которую люди ошибочно принимают за физическую.

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