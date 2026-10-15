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Капитализация Apple впервые превысила 5 трлн долларов по итогам торгов
WSJ: Рыночная капитализация Apple впервые превысила отметку в 5 трлн долларов
Американская корпорация Apple стала второй компанией в мире после Nvidia, чья рыночная капитализация превысила отметку в 5 трлн долларов по итогам торговой сессии.
Производитель смартфонов iPhone завершил торги в среду на рекордном уровне, что позволило ему преодолеть отметку в 5 трлн долларов. Apple стала второй компанией в мире после производителя микрочипов Nvidia, достигшей таких показателей, пишет The Wall Street Journal.
По данным Dow Jones Market Data, рыночная стоимость корпорации к концу дня составила 5,005 трлн долларов. Ранее оценка компании превышала этот порог шесть раз в ходе внутридневных торгов, однако никогда не фиксировалась выше этого уровня на момент их закрытия.
Достижение рекордной капитализации стало завершением эпохи бывшего главы Apple Тима Кука и бросило негласный вызов новому генеральному директору корпорации Джону Тернусу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Тим Кук ушел с поста генерального директора Apple. В конце лета Bloomberg сообщил о главной задаче нового руководителя корпорации Джона Тернуса. В июле производитель электроники вернул статус самой дорогой компании в мире.