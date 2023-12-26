МВД объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова

МВД России объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указано в базе, Дмитрий Геннадьевич Гудков разыскивается по статье УК, передает ТАСС. Статья не уточняется.

В правоохранительных органах сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Гудкова по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС России».

Как рассказал представитель правоохранительных органов, поводом стал размещенный в апреле прошлого года на портале YouTube видеоролик, в котором Гудков резко раскритиковал действия ВС России на Украине, а также разместил информацию об убийствах мирных людей в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянк.

Кроме того, МВД объявило в розыск автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках против Российской армии.

Ранее автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации армии.