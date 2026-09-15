  • Новость часаЛавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня

    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы

    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза

    Каллас: ЕС нуждается в собственном флоте ледоколов

    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости создания флота ледоколов для Евросоюза на фоне изменения климата и геополитической обстановки.

    Глава европейской дипломатии выступила с заявлением на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС, передает ТАСС. «Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов», – сказала Каллас.

    Дипломат отметила, что Финляндия обладает большим опытом в строительстве подобных судов. При этом она подчеркнула, что для приобретения флота Евросоюз выберет того подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований ЕС на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году финская компания Aker Arctic предложила помощь США в строительстве новых ледоколов.

    Неделей ранее страны Евросоюза вынудили Каю Каллас отменить запуск новой оборонной группы.

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    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    14 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    ЕС согласовал продление санкций против России

    EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против России на семь дней

    ЕС согласовал продление санкций против России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послы стран Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции лишь на одну неделю для урегулирования возникших внутренних разногласий, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Европейского союза достигли договоренности о продлении антироссийских санкций лишь на одну неделю, передает ТАСС. Такое решение принято для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникшие разногласия по поводу действующих ограничений, сообщает EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза изначально не согласовали продление антироссийских санкций.

    Правительство Франции поддержало инициативу Словакии об исключении Алишера Усманова из черных списков.

    Подобный шаг Парижа застал остальных участников обсуждения врасплох.

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    15 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия выполнила лишь треть ключевых инициатив Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия за год выполнила лишь около трети ключевых обещаний, которые глава ведомства Урсула фон дер Ляйен озвучила в своем программном выступлении.

    Еврокомиссия полностью реализовала только 11 из 30 ключевых инициатив, заявленных главой ведомства Урсулой фон дер Ляйен год назад, передает РИА «Новости».

    Анализ официальных документов показал, что около 37% обещаний выполнены в заявленном виде, тогда как многие важные проекты остаются на стадии подготовки.

    Среди невыполненных обещаний оказались громкие инициативы в сфере безопасности и энергетики. В частности, система наблюдения за восточными границами Eastern Flank Watch до сих пор не работает. Также не реализованы усиление пограничной службы Frontex и новые правила по борьбе с организованной преступностью.

    В энергетическом секторе ситуация схожая. В прошлом году Урсула фон дер Ляйен обещала бороться со «структурно высокими» ценами на энергию, однако предложенный в декабре 2025 года пакет мер остается лишь на бумаге. Цены на энергоносители продолжают расти для граждан и бизнеса.

    Кроме того, не воплощены в жизнь обещания по улучшению ситуации на рынке труда, обеспечению доступным жильем и борьбе с бедностью. Из позитивных итогов отмечается реализация планов по гендерному равенству, противодействию кибербуллингу и развитию животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico назвало шесть главных вызовов для главы Еврокомиссии на оставшиеся три года полномочий.

    Европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за независимой разработки экономических реформ бывшим главой ЕЦБ Марио Драги.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    14 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    В Польше задержали словацкого киллера за попытку заказного убийства на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польской Ченстохове задержали 56-летнего гражданина Словакии, разыскиваемого Интерполом за совершение заказного покушения на убийство на территории Украины.

    Польские правоохранители арестовали в Ченстохове киллера из Словакии, разыскиваемого по линии Интерпола за покушение на убийство, передает РИА «Новости». «Сотрудники уголовного отдела полиции Катовиц совместно с сотрудниками полицейского участка III Ченстоховы задержали на территории Ченстоховы 56-летнего гражданина Словакии, который разыскивался Интерполом», – говорится в сообщении полиции Силезского воеводства.

    По данным следствия, наемник должен был ликвидировать человека на Украине. Преступник успел произвести несколько выстрелов, однако жертва выжила. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Два года назад, в 2024 году, его задерживали в Катовице за участие в банде фальшивомонетчиков и мошенничество.

    В настоящее время польские власти рассматривают вопрос об экстрадиции задержанного на Украину, инициатору международного розыска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании планировавшего убийство гражданина Украины россиянина.

    На следующий день варшавские полицейские арестовали подозреваемого в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner мужчину.

    Ранее польские правоохранительные органы задержали собиравшего информацию для организации покушения на Владимира Зеленского местного жителя.

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    14 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    ЕК на фоне скандала с НАБУ напомнила Киеву о важности борьбы с коррупцией

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне скандала вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса Евросоюз напоминает Киеву о необходимости эффективной борьбы с должностными преступлениями, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

    Брюссель внимательно следит за развитием ситуации в антикоррупционных ведомствах страны, передает РИА «Новости». Представитель ЕК Мерсье прокомментировал скандал с возможным уголовным преследованием высокопоставленных силовиков.

    «Мы осведомлены о развитии этой ситуации, не можем это комментировать… Со своей стороны мы можем напомнить, что успешная борьба с коррупцией является одним из главных условий членства в ЕС», – заявил Мерсье во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал обвинение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса.

    Экс-глава ведомства опубликовал видеозаписи с доказательствами фиктивного усыновления ребенка руководителем бюро.

    Президент Владимир Зеленский направил в Верховную раду представление об увольнении прокурора.

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    14 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Стоимость газа на биржах Европы составила 990 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские биржевые цены на голубое топливо днем в понедельник поднялись почти до 990 долларов за тысячу кубометров на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

    Биржевые котировки на газ в Европе в понедельник днем немного замедлили рост, поднимаясь на 3,7%, почти до 990 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе торгов цены превысили отметку в 1000 долларов впервые с 22 декабря 2022 года.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 978,9 доллара. К 14:09 по московскому времени показатель достиг 989,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 954,1 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное удорожание энергоносителя в Европе связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, что на 17% выше уровня июля.

    В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. Исторического рекорда в 3892 доллара котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа биржевые котировки газа в Европе выросли до 726 долларов за тысячу кубометров.

    В конце того же месяца стоимость голубого топлива преодолела психологическую отметку в 800 долларов.

    В начале сентября цена энергоносителей на европейских биржах впервые за два года превысила 900 долларов.

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    14 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    WP: Евросоюз заподозрил Киев в завышении финансовых требований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Евросоюза подозревают украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов для сохранения политического давления на блок на фоне растущего бюджетного дефицита, пишет Washington Post (WP).

    Как сообщает WP со ссылкой на европейского дипломата, власти ЕС опасаются, что требования Украины о выделении новых финансовых средств могут быть завышенными, передает РИА «Новости». Подобная тактика может использоваться для оказания политического давления на блок.

    «Некоторые европейские чиновники тем временем подозревают, что просьба Киева может быть завышена как политический тактический ход, чтобы сохранить давление на блок», – отмечает издание.

    Европейские политики ожидали определенного расхождения с бюджетными прогнозами, однако не предполагали столь масштабного и быстрого дефицита. В Европе возникают серьезные вопросы относительно того, как именно была рассчитана сумма в 27 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запрос Владимира Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Для экстренного покрытия этого дефицита украинский лидер потребовал досрочно перевести часть запланированных на следующий год кредитных траншей.

    В ответ представители Еврокомиссии пообещали форсировать выделение финансовой помощи на закупку вооружений.

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    14 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    @ IMAGO/Zoonar.com/Al Carrera/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для укрепления стратегических позиций в Арктике 12 стран Евросоюза предложили увеличить финансирование военной инфраструктуры у северных границ объединения.

    «Мы подчеркиваем необходимость увеличения инвестиций в военную мобильность, трансграничную связь и необходимую инфраструктуру в самых северных регионах ЕС», – цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран, опубликованное канцелярией премьер-министра Дании.

    Подписи под документом поставили представители Финляндии, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции. Государства обратились к ЕС с просьбой усилить мониторинг арктического региона, включая морские пространства, применяя космические технологии.

    В публикации отмечается, что развитие инфраструктуры двойного назначения и защита критически важных объектов на суше и море должны стать приоритетами на севере. Кроме того, авторы обращения призвали охранять экосистему Арктики и права коренных народов.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал планы Евросоюза по наращиванию инвестиций в оборону арктического региона.

    В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в милитаризации Арктики.

    В прошлом году Еврокомиссия пообещала десятикратное увеличение расходов объединения на военную мобильность.

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    14 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил об увеличении финансирования обороны Арктики

    Глава Евросовета Кошта: ЕС намерен увеличить финансирование обороны Арктики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует нарастить инвестиции в оборону арктического региона, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции в Финляндии.

    «Я полностью поддерживаю стремление... обеспечить всеобъемлющий, основанный на правилах подход к вопросам безопасности и обороны арктического региона», – заявил глава Евросовета. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале финского правительства, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что новая геополитическая реальность найдет отражение в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза. Это выразится в увеличении инвестиций в безопасность и оборону Европы, в том числе в арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в милитаризации Арктики.

    В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала рост военных расходов объединения на два трлн евро к 2031 году.

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    15 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Европа столкнулась с масштабным падением уровня демократии

    Уровень демократии снизился более чем в половине стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    За последние пять лет уровень демократии снизился более чем в половине европейских стран, чаще всего страдали гражданские свободы и честность выборов.

    Более половины государств Европы за пять лет столкнулись с ухудшением демократических показателей, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Международного института демократии и содействия выборам.

    «Наиболее выраженное ухудшение ситуации [с демократией] наблюдалось в Европе и странах Америки: более половины государств в каждом из этих регионов столкнулись со снижением показателей как минимум по одному из оцениваемых факторов», – сообщается в документе. Отмечается, что с 2020 по 2025 год в Европе зафиксировано 77 случаев падения показателей, а улучшений – лишь 42.

    Оценка проводилась по 155 критериям. Чаще всего страдали гражданские свободы, доступ к правосудию и честность выборов. Свыше трети ухудшений – 28 случаев – пришлось на Восточную Европу. В Центральной Европе выявлено 18 случаев, в Южной – 16, а в Северной и Западной – 15 суммарно.

    Согласно исследованию, уровень свободы прессы снизился в Исландии, Италии и Британии, а свободы выражения – в Дании и Германии. При этом в Южной Европе за пять лет не зафиксировано ни одного улучшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские эксперты указали на кризис демократии в странах Евросоюза.

    Правительство Швеции выделило средства на обеспечение свободных выборов в Восточной Европе.

    Американская пресса сообщила о провале стратегии изоляции правых политических сил в Германии.

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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