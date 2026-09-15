Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы

Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

Tекст: Мария Иванова

Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

«Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.