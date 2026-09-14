Зеленский внес в Раду представление об увольнении генпрокурора Кравченко

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский направил в Верховную раду представление об отставке Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины, передает ТАСС.

Информацию журналистам подтвердил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Ранее украинские СМИ распространили фотографию документа об увольнении Кравченко, внесенного Зеленским. Хотя постановление еще не появилось на сайте парламента, документ уже поступил в Раду, отмечает издание «Общественное. Новости».

Кравченко подал заявление об отставке еще 7 сентября на фоне операции антикоррупционных органов по раскрытию преступной группы в офисе генпрокурора. Зеленский дал ход документу только после того, как уходящий генпрокурор подписал обвинения против руководителей антикоррупционных ведомств. Сам Кравченко уже покинул территорию Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады немедленно утвердить отставку Руслана Кравченко.

Перед этим генеральный прокурор Украины подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

После подачи заявления об увольнении чиновник уехал в заграничную командировку.