Крыша детсада загорелась в Севастополе после атаки беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По предварительной информации, в результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра «Бухта Казачья» произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства». Пожар оперативно локализован силами пожарных подразделений Черноморского флота», – написал Развожаев в Max.

На момент происшествия все воспитанники находились в безопасном укрытии, никто из них не пострадал.

Глава города также подчеркнул, что в настоящее время проводится полная эвакуация воспитанников и сотрудников учреждения. Специалисты ведут тщательную проверку всех помещений здания.

Накануне российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Севастополем.

В конце августа жертвой налета дронов на город стал один мирный житель.