14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Крыша детсада загорелась в Севастополе после атаки беспилотника
На территории образовательного центра «Бухта Казачья» в Севастополе произошло возгорание крыши детского сада, пожар локализовали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, в результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра «Бухта Казачья» произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства». Пожар оперативно локализован силами пожарных подразделений Черноморского флота», – написал Развожаев в Max.
На момент происшествия все воспитанники находились в безопасном укрытии, никто из них не пострадал.
Глава города также подчеркнул, что в настоящее время проводится полная эвакуация воспитанников и сотрудников учреждения. Специалисты ведут тщательную проверку всех помещений здания.
Накануне российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Севастополем.
В конце августа жертвой налета дронов на город стал один мирный житель.