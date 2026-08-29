Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
При атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и трое ранены
Развожаев: При атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и трое ранены
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Во время ночного удара вооруженных сил Украины по Севастополю погиб один человек и трое получили ранения, сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе». Российские военные, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили атаку, уничтожив в общей сложности 26 беспилотных летательных аппаратов.
«К сожалению, есть погибший. В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. Приношу искренние соболезнования его родным и близким», – заявил глава региона.
По предварительным данным, ранения получили пожилые мужчина и женщина в садовом товариществе в районе Монастырского шоссе. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Кроме того, молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью с осколочными ранениями, полученными во дворе во время атаки.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в восьми частных и трех многоквартирных домах. В зданиях разбиты стекла, повреждены крыши, стены и заборы. Также пострадали пять автомобилей, в основном в районе Фиолента. Власти призвали жителей доверять только официальной информации и сообщать об опасных находках по номеру 112.
Неделей ранее в результате массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь погибли два человека.
Минобороны сообщило в субботу, что дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 12 регионов.