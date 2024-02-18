Пашинян заявил о нарушении Россией обязательств перед Арменией

Пашинян заявил о невыполнении Россией и Азербайджаном договоренностей с Арменией

Tекст: Антон Антонов

По словам Пашиняна, Россия и Азербайджан «полностью нарушили свои обязательства». Он утверждает, что за выход армян из Нагорного Карабаха якобы несет ответственность российский миротворческий контингент. Также Пашинян заявил, что в пункте №9 трехстороннего заявления нет указаний на возможность для России контролировать транспортные коммуникации, проходящие по Армении, передает ТАСС.

Напомним, высокопоставленный источник в Москве заявил, что Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, а «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два».

В декабре МИД России указывал, что попытки дезавуировать трехсторонние договоренности из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года грозят серьезными рисками для Еревана.