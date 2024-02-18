У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Пашинян заявил о нарушении Россией обязательств перед Арменией
Пашинян заявил о невыполнении Россией и Азербайджаном договоренностей с Арменией
Глава армянского правительства Никол Пашинян утверждает, что Россия и Азербайджан якобы «разорвали и выбросили» ряд пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
По словам Пашиняна, Россия и Азербайджан «полностью нарушили свои обязательства». Он утверждает, что за выход армян из Нагорного Карабаха якобы несет ответственность российский миротворческий контингент. Также Пашинян заявил, что в пункте №9 трехстороннего заявления нет указаний на возможность для России контролировать транспортные коммуникации, проходящие по Армении, передает ТАСС.
Напомним, высокопоставленный источник в Москве заявил, что Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, а «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два».
В декабре МИД России указывал, что попытки дезавуировать трехсторонние договоренности из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года грозят серьезными рисками для Еревана.