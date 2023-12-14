В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.6 комментариев
Москва заявила об опасности несоблюдения договора России, Армении и Азербайджана
Москва: Дезавуирование договора России, Армении и Азербайджана крайне опасно
Усилия по дезавуированию договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении крайне опасны с точки зрения российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Трехсторонние договоренности из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года – это безальтернативная дорожная карта по примирению Баку и Еревана, заявила Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, договоренности вбирают в себя все ключевые сферы нормализации отношений между странами: разблокировку транспортных и экономических связей, демилитаризацию границы, заключение мирного договора и развитие диалога. «Данные договоренности сохраняют свою силу, ни одна из сторон не отозвала свою подпись под ними», – подчеркнула дипломат.
Из-за отсутствия мирного договора между странами попытки дезавуировать эти документы Москва считает крайне опасными, это обернется серьезными рисками, и в первую очередь рисками для Еревана. Пробуксовка реализации договоренностей – прямой результат непоследовательных действий армянского руководства, а не политики России, как «пытаются утверждать некоторые», заключила она.
Ранее Москва позитивно оценивала совместное заявление Баку и Еревана о планах нормализовать отношения и заключить мирный договор.