  • Новость часаРар: Удар по больнице в секторе Газа нанес ущерб репутации США на Ближнем Востоке
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    Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза
    Россия нарастит поставки газа в Китай до уровня Западной Европы
    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей
    Шольц лег на землю в аэропорту Тель-Авива
    ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в Херсонской области
    Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на больницу
    Стало известно о двух десятках переданных ВСУ американских ракет ATACMS
    Путин заговорил по-тайски
    В Петербурге начались обыски у возможных соучастников избиений прохожих
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    3 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    22 комментария
    18 октября 2023, 12:10

    В Москве заявили о попытках превратить Армению в «Украину номер три»

    В Москве заявили о попытках превратить Армению в «Украину номер три»
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского, заявил высокопоставленный источник в Москве.

    Как сообщил источник ТАСС, выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября расценивается как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. Он добавил, что «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два», а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».

    Ранее Пашинян в ходе выступления в Европарламенте заявил о «бездействии» ОДКБ.

    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 21:52
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS

    Associated Press: США передали Украине «менее дюжины» ракет ATACMS

    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США передали Украине «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Агентство со ссылкой на источники сообщило, что ракеты были переданы в «последние несколько дней», передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Коментарии (19)
    17 октября 2023, 20:30
    Путин: Интересы России подавить невозможно

    Президент России процитировал элитам США русскую поговорку

    Путин: Интересы России подавить невозможно
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», – прокомментировал Путин слова президента США Джо Байдена о том, что нужно объединить силы Европы для «подавления Путина», передает ТАСС.

    Также Путин добавил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, тогда никого не нужно будет подавлять. «У нас в России есть известная поговорочка: «Век живи – век учись». И это касается не только президента (США Джо) Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», – сказал Путин.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    Напомним, визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Коментарии (47)
    17 октября 2023, 18:46
    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля на дне Балтики.

    На пресс-конференции Болин заявил, что проходящий между Эстонией и Швецией подводный телекоммуникационный кабель получил повреждения, однако неизвестно, что стало причиной происшествия, передает ТАСС.

    По словам шведского министра, «повреждение произошло во времени и пространстве», близком к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

    Ранее в Эстонии заподозрили китайское судно в ЧП с газопроводом Balticconnector

    Коментарии (23)
    17 октября 2023, 21:02
    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России

    Сийярто пообещал совместный ответ Венгрии и Сербии на новый тариф Болгарии за газ из России

    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерское и сербское руководства готовят совместный ответ на решение болгарской стороны повысить стоимость транзита российского газа по своей территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Решение Болгарии о вводе дополнительного тарифа за транзит российского газа враждебно по отношению к Венгрии и Сербии, это может поставить под угрозу энергоснабжение других стран, заявил Сийярто в эфире телеканала M1, передает ТАСС.

    Поставки газа из России по трубопроводам не подпадают под санкции ЕС, потому решение болгарской стороны противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила ЕС о применении таможенных пошлин и свободном перемещении товаров.

    Министр отметил, что этот вопрос он обсуждал с сербским вице-премьером Синишей Мали, находящимся с визитом в Китае. Скоро будет опубликована резолюция правительств Венгрии и Сербии, они не намерены оставлять «этот враждебный шаг Болгарии без ответа».

    Напомним, 13 октября болгарский парламент установил новый тариф в размере 20 левов (порядка 10 евро) в пересчете за МВт·ч за транзит газа из России по «Турецкому потоку» и его ответвлениям в Сербию и Венгрию.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 12:34
    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынуждают ВСУ нести огромные потери, чтобы удержать укрепрайон в Авдеевке

    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российские войска стремятся создать угрозу окружения Авдеевки, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы с других направлений. Противник вынужден нести большие потери, чтобы поддерживать гарнизон города в боеспособном состоянии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее армия России интенсифицировала бои за Авдеевку и окружающие ее населенные пункты.

    «Российские войска сейчас используют тактику гибкой обороны. Она не предполагает масштабных наступлений, однако наша армия может проводить локальные атаки, чтобы держать противника в напряжении и заставить его перебрасывать резервы на опасные участки. Именно это мы сейчас видим под Авдеевкой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Россия ведет локальное наступление около села Красногоровка на севере и в районе поселка Северное на юге. Также мы взяли под огневой контроль линию снабжения через Орловку. Поэтому противник вынужден перебрасывать сюда резервы, в том числе предназначенные для наступления на юге, чтобы не допустить перерезания своих коммуникаций», – акцентирует собеседник.

    «Повторяется сценарий Артемовска, когда противник вынужден нести большие потери, чтобы удержать свой гарнизон в боеспособном состоянии. Однако другого выхода у ВСУ нет. Авдеевка – очень мощный укрепрайон, который к тому же позволяет обстреливать Донецк. Украинская армия не может просто так его покинуть», – отмечает он.

    «Кроме того, наши войска кратно увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов по огневым точкам противника в Авдеевке. Наши войска стремятся уничтожить позиции противника, с которых велся огонь по Донецку. Это позволит постепенно лишить ВСУ возможности обстреливать город», – подчеркнул эксперт.

    «Когда Российская армия захочет занять Авдеевку, она будет стараться окружить город с севера и юга, что позволит взять противника, находящегося в мощном укрепрайоне, измором. В таком случае ВСУ будут вынуждены либо покинуть город, либо быть уничтоженными», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, оказался под угрозой окружения российскими войсками. 10 октября по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Также были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. После чего российские войска пошли в атаку.

    К северо-западу от Авдеевки был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

    Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины села Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом российские солдаты перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут.

    С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось около 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки, проходящая через Орловку, оказалась фактически под огневым контролем ВС РФ.

    Российские военные закрепляются на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, о чем в среду заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту и уже уничтожили много складов и опорных пунктов ВСУ.

    Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования.

    Коментарии (24)
    17 октября 2023, 19:59
    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян»

    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян» из страны

    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из Франции планируется выслать 11 российских граждан, находящихся в списке склонных к радикальной идеологии, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

    В перечне склонных к радикальной идеологии и готовых к активным действиям находится 60 россиян, у которых аннулирован вид на жительство, сказал глава ведомства в интервью Agence France Presse, передает ТАСС. По его словам, 40 из них находятся в заключении, 11 из них могут быть высланы.

    Напомним, 13 октября во французском городе Аррас мужчина напал на школу, был убит преподаватель, по данным источника в полиции, во время нападения мужчина кричал «Аллах Акбар».

    Российское посольство в Париже сообщило, что нападавший на школу выходец из Ингушетии Могушков проникся радикальными идеями не на территории России.

    Коментарии (23)
    17 октября 2023, 21:14
    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS

    Военный эксперт Кнутов: С военной точки зрения поставка ракет ATACMS ВСУ большого смысла не имеет

    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Киев тайно получил от США небольшое количество ATACMS.

    «Вашингтон и Киев еще в сентябре договорились, что США поставят небольшую партию ракет ATACMS, но в публичном пространстве говорить об этом не будут, чтобы место, время и даже сам факт их применения были неожиданностью для России. США и Украина не первый раз так делают. Расчет делается на внезапность и, как следствие, возможный успех атаки», – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «По своим характеристикам первая модификация ATACMS во многом совпадает с ракетой «Точка-У». Мы в свое время украинские ракеты советского производства сбивали в большом количестве. Российская система ПВО защищает от них с вероятностью примерно 90%. Естественно, ВСУ об этом знают», – отметил собеседник.

    «В связи с этим противник, скорее всего, попытается атаковать полученными ракетами населенные пункты, которые не в полной мере прикрыты ПВО. Проблема в том, что ATACMS могут пробить крышу частного дома и взорваться внутри. Более того, если это вариант боеприпаса для поражения бронетехники, то он в силах разрушить и бетонные перекрытия многоэтажек», – указал он.

    «На открытой местности ATACMS взрываются над землей и уничтожают все на площади с футбольное поле. По сути, Украине нужны эти ракеты для того, чтобы посеять панику среди россиян и заставить людей думать, что власти не в силах их защитить», – детализировал эксперт.

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением как раз на Бердянском направлении по линии Орехов – Токмак – Мелитополь – Бердянск, на Артемовском направлении, а также на Южно-Донецком. И поэтому нельзя исключать, что они пытаются как-то изменить ситуацию и на передовой», – добавил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов добавил, что у США есть еще одна, более дальнобойная модификация ATACMS, которую в перспективе также могут передать ВСУ. «В Штатах этот тип ракет давно был запланирован на списание», – заключил он.

    Во вторник стало известно, что США тайно передали Украине небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники The Wall Street Journal. Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) опубликовал фотографии корпусов, отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью. «Судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)», – говорится в сообщении.

    Ранее помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрит поставку. Сам Байден отказался уточнить, обещал ли он Зеленскому поставить ATACMS. По его словам, он разговаривал с украинским лидером, «и все, о чем он просил, было проработано»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    Коментарии (19)
    18 октября 2023, 02:59
    Толпа с палестинскими флагами пошла на штурм военной базы США в Турции

    «Царьград»: Толпа протестующих пошла на штурм американской военной базы в турецкой Малатье

    Tекст: Антон Никитин

    Толпа протестующих пошла на штурм американской военной базы «Кюреджик» (Кюречик) в турецкой Малатье, сообщает телеканал «Царьград».

    Как сообщает телеканал в своем Telegram-канале, на этом объекте расположены американские РЛС.

    На появившихся в Сети видео в толпе можно заметить палестинские флаги, а также зеленые флаги с белыми надписями, похожими на арабскую вязь. Протестующие скандируют: «Аллаху акбар».

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 13:09
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине

    Орбан: Венгрия всегда хотела расширять контакты с Россией, а не противостоять

    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрии удалось наладить хорошие контакты с Россией, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве, а наоборот, удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой, что и является целью республики, передает ТАСС.

    Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, за все 12 встреч, которые были, «такой сложной еще не было».

    «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились», – признался Орбан.

    По его словам, отношения двух стран очень много потеряли из-за конфликта на Украине и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно» из двусторонних контактов.

    Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что Орбан на встрече с Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине, беженцев и санкций.

    Ранее Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине на встрече  с Орбаном назвал чрезвычайно важным обмен мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, несмотря на то, что позиции стран далеко не всегда совпадают.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 13:08
    Захарова резко раскритиковала ПАСЕ за резолюцию о Путине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Резолюция Парламентской ассамблеи Европы с призывом признать президента России Владимира Путина «нелегитимным главой государства» после окончания его полномочий в 2024 году ничтожна, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Резолюция ПАСЕ – это часть информационной войны США и ЕС против России, элемент вмешательства во внутренние дела страны, не имеющая никакой юридической силы, она ничтожна, подчеркнула Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    В резолюции содержатся призывы против России, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю российского народа, отметила она. Захарова задала риторический вопрос о том, какой объективности можно ожидать от тех, кто считает сегодняшнюю Украину демократией, или от тех, кто поддерживает ее президента Владимира Зеленского после его встречи с нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады.

    ПАСЕ придерживается «порочной логики двойных стандартов», русофобские документы свидетельствуют о деградации Совета Европы и политического класса в странах коллективного Запада, подчеркнула дипломат.

    До этого МИД отмечал, что ПАСЕ продемонстрировала свою никчемность, объявив Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года.

    Коментарии (36)
    17 октября 2023, 20:07
    В Петербурге задержали еще пять человек по подозрению в избиении прохожих

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полиция Петербурга задержала еще пятерых участников группы, которая причастна к избиению случайных прохожих на юге города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Среди задержанных четверо граждан Азербайджана от 16 до 18 лет, а пятый – 18-летний местный житель, передает ТАСС.

    Все они переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий. В понедельник также был задержан 17-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в нападении на горожан.

    По данным следствия, группа азербайджанцев нападала на прохожих и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на прохожих.

    Коментарии (38)
    17 октября 2023, 17:57
    В Подмосковье сотрудница УК переехала недовольную жительницу

    В Подмосковье сотрудница УК переехала недовольную жительницу во время встречи

    В Подмосковье сотрудница УК переехала недовольную жительницу
    @ Владимир Баранов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудница управляющей компании «Паритет» в подмосковном Щелково два раза переехала ноги девушке, которая оказалась недовольна состоянием коммуникаций в доме. Возбуждено уголовное дело.

    Скандал начался после требований жильцов принять их жалобы на состояние коммуникаций, но сотрудница УК решила бежать без объяснения причин. Во время попытки уехать на машине была сбита девушка. Пострадавшую госпитализировали с переломом правой голени и стопы в Щелковскую больницу, сообщает URA.ru.

    «По предварительным данным, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся диагностические исследования. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сообщили в региональном Минздраве.

    В полиции сообщили, что по факту наезда возбуждено уголовное дело. Автомобиль «Ауди», которым был совершен наезд, принадлежит прокатной фирме.

    Коментарии (15)
    17 октября 2023, 15:02
    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»

    КСИР: Израиль ждет еще один шок, если он продолжит удары по сектору Газа

    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок, заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави в интервью агентству Fars.

    Представитель КСИР заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вызвали негодование у всех мусульман мира, они «считают секунды», чтобы помочь сопротивлению, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    До этого Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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