Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал простофилями российских граждан и бывших советских чиновников, которые после распада Советского Союза рассчитывали на установление «по-семейному хороших» отношений с Западом.
«Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то – и я так думал – теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы... и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, [это] было несколько неожиданным», – цитирует ТАСС Путина.
Глава государства подчеркнул, что эти ожидания не оправдались и Запад не был готов к таким отношениям, несмотря на перемены в политической системе России.
Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий