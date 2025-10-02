Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР

Tекст: Вера Басилая

«Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то – и я так думал – теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы... и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, [это] было несколько неожиданным», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства подчеркнул, что эти ожидания не оправдались и Запад не был готов к таким отношениям, несмотря на перемены в политической системе России.



Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий