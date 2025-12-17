Росфинмониторинг внес в список террористов восемь военных ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Восемь военнослужащих центра спецопераций ВСУ были включены в список террористов и экстремистов, о чем сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.

Среди них – начальник управления подготовки штаба командования сил спецопераций Украины Владимир Шаблий, командир групп Ярослав Козуб, главный сержант Владимир Хрущ и младший лейтенант Владимир Савко-Бахтеев, участвовавшие в деятельности 8-го отдельного полка спецназначения.

Также в перечень вошли офицер оперативно-плановой группы штаба Ярослав Салимовский, обладающий специальностью оператора БПЛА, оператор-огнеметчик Юрий Смекалов, старший разведчик Михаил Волосюк и сержант Дмитрий Зайцев, исполнявший обязанности старшего оператора отделения. Таким образом, обновленный список охватывает разные должности и направления в структуре командования спецоперациями ВСУ.

В конце сентября все восемь украинских военных ранее были заочно приговорены российским судом к пожизненному лишению свободы за неоднократные атаки на российские подразделения в приграничных регионах. В связи с их действиями органы правопорядка России квалифицировали их деятельность как террористическую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росфинмониторинг включил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, признанного в России иноагентом, в перечень террористов и экстремистов.

В этот список также ранее попал экс-депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев, арестованный по делу о призывах к терроризму.

До этого в ведомстве оценили включение России в «черный» отмывочный список Евросоюза как исключительно политическое решение.