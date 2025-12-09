Росфинмониторинг включил Шлосберга в список террористов и экстремистов

Сидякин: «Единая Россия» закрепит наличие креста на гербе России

Tекст: Вера Басилая

Госдума 9 декабря рассмотрит в первом чтении проект закона, который внесла партия «Единая Россия», сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Документ предполагает уточнение описания государственного герба России, чтобы зафиксировать обязательное присутствие крестов на коронах и державе.

Руководитель Центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин на торжественной церемонии отметил, что запрос на национальную идентичность вырос, и громкие обсуждения вызывают случаи, когда с герба исчезают кресты.

«Никакого оправдания «крестопаду» быть не может. Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой», – заявил Сидякин.

Он подчеркнул, что это восстановление исторической справедливости, символическое уважение традиционной роли России и четкое внешнеполитическое послание. Депутат также отметил, что законопроект стал итогом масштабного общественного запроса на укрепление национальной идентичности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение палаты внесен законопроект о закреплении крестов над коронами и державой на гербе России.

Законопроект предлагает законодательно утвердить этот символ на государственном гербе.