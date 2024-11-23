Названа причина задержания зампреда «Яблока» Шлосберга в Пскове

Зампреда «Яблока» Шлосберга отпустили после задержания по делу об уклонении обязанностей иноагента

Tекст: Вера Басилая

В псковском региональном отделении партии «Яблоко» сообщили, что Шлосберг был задержан в связи с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает РИА «Новости».

После изъятия техники, в том числе телефона и ноутбука, политика отпустили.

Псковское отделение партии «Яблоко» заявило, что у Шлосберга уже не в первый раз изымают технику в рамках этого расследования.

Ранее полиция после задержания Льва Шлосберга в аэропорту Пскова изъяла у него технику, а затем отпустила, не называя причин задержания.

В Следственном комитете сообщили, что в отношении зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга возбуждено уголовное дело за уклонение от обязанностей иностранного агента.

