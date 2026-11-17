Tекст: Николай Стороженко

Регулярные и все более мрачные прогнозы о предстоящей зимовке в Киеве, звучавшие еще с начала лета (в том числе от мэра города), в последнее время только усилились. К этому добавились удары по складам и логистическим комплексам – арендное жилье рядом с такими объектами моментально обесценилось. Осенью появился новый фактор: атаки на мосты заставили горожан по-новому взглянуть на старую местную присказку «Левый берег – не Киев».

Острее всего происходящее почувствовал на себе киевский рынок аренды жилой недвижимости. Даже владельцы собственных квартир нередко ищут съемное жилье, если опасаются, что зимовать в своем доме будет холодно или опасно. Где сегодня в Киеве жить хорошо, а где – не очень?

Начать стоит с транспортного вопроса и основных рабочих маршрутов. Прежде выбор между недорогой квартирой на окраине и дорогим жильем рядом с офисом был исключительно вопросом готовности платить за комфорт. Теперь правило «живи на том берегу, где работаешь» становится базовым для любого, кому нужно регулярно ездить в офис.

Слабым утешением для жителей Киева служит тот факт, что пока ни один из городских мостов через Днепр не разрушен. Удары приходились лишь по двум: Северному (бывшему Московскому) и Южному. Оба функционируют, пусть и с ограничениями. И все равно вот уже почти месяц Киев стоит в постоянных пробках.

Разгадка проста. По Южному мосту проходит зеленая ветка метро на Новую Дарницу (массивы Позняки, Осокорки, Харьковский) – самую густонаселенную часть Дарницкого района, где живут 250 из 350 тысяч человек. Ежедневно 70–75 тысяч из них добирались на правый берег на метро. Без подземки перебраться туда наземным транспортом крайне сложно: мосты не рассчитаны на такой поток машин, а дублирующих маршрутов общественного транспорта попросту не хватает.

С Северным мостом ситуация аналогичная: на Троещине живут 300 тыс. человек, и каждый третий в будни едет на правый берег через Северный или Подольский мосты. Метро там нет вообще, а городская электричка с трудом вывозит 8–10 тысяч пассажиров в день.

Неудивительно, что в октябре–ноябре аренда квартир на левом берегу – прежде всего в районах Новая Дарница и Троещина – сильно подешевела и теряет популярность.

В случае с Троещиной есть еще один критический фактор. В январе 2026 года после ударов по ТЭЦ-6 весь район остался без отопления. В отличие от других частей города, подать тепло туда из альтернативных источников невозможно. Резервная генерация, которая сможет закрыть потребности лишь точечно, пока только строится. А разрекламированные укрытия для энергообъектов, как выяснилось из недавних коррупционных скандалов, готовы лишь наполовину. Так что жители Троещины рискуют снова провести зиму в холодных квартирах.

Второй новый принцип поиска жилья можно сформулировать так: раньше искали квартиру, теперь ищут дом. Речь идет не о загородных коттеджах, хотя и такой вариант востребован: киевляне действительно снимают или покупают дома в области – нередко вскладчину, на несколько семей. Но это скорее страховка на случай полного коллапса в столице и место для экстренной эвакуации.

В черте города сама квартира отошла на второй план. Арендаторы в первую очередь оценивают здание: когда оно построено, как утеплено, от чего отапливается и кто им управляет (ЖЭК или ОСМД – местный аналог ТСЖ). Отдельное внимание уделяют соседству с промзонами, где могут размещаться военные склады или производства. Из-за постоянных атак и падения обломков БПЛА резко упал спрос на некогда престижные комплексы вроде «Львовского квартала» у завода «Артем» на Лукьяновке или «Комфорт-Тауна» на Старой Дарнице.

С определенными оговорками оптимальным вариантом остается старый малоэтажный фонд: «хрущевки», «сталинки» и дома царской постройки. Они довольно теплые, газифицированы и часто расположены на правом берегу. В центре такие дома нередко запитаны не от крупных ТЭЦ, а от небольших старых котельных, вероятность ударов по которым ниже.

Наличие газа дает дополнительную страховку, а во многих квартирах установлены газовые колонки или даже автономные котлы. То есть сделано, по сути, автономное газовое отопление. В общем, как и во многих других случаях,

комфорта жителям Украины добавляет ровно то, с чем так яростно борются власти страны – советское и русское в широком смысле наследие, в том числе газоснабжение.

Троещина, помимо проблем с отоплением и транспортом, полностью негазифицирована – как и другие районы массовой современной застройки: Новая Дарница, Теремки и Минский массив.

Впрочем, новостройкам тоже есть что противопоставить. Их жители активно закупают дизельные генераторы, инверторы с аккумуляторами, а иногда даже устанавливают на крышах солнечные электростанции, от которых запитывают лифты и насосы.

Летом такие дома массово утепляли по государственным и муниципальным программам софинансирования. В «хрущевках» и «сталинках» квартир мало: даже если 50–70% расходов покроет бюджет, итоговая сумма для каждой семьи оказывается неподъемной, особенно с учетом невысоких доходов многих жильцов. В многоэтажных новостройках скинуться на автономность гораздо проще, к тому же люди понимают: без газовой плиты в критической ситуации согреться будет нечем.

Наиболее уязвимым оказался позднесоветский жилой фонд. Хотя в таких домах часто есть газ, неутепленная панельная многоэтажка при отключении отопления остывает за 8–12 часов, и газовая плита здесь не спасет (для сравнения: хорошо утепленная новостройка держит тепло пять–семь дней).

Кроме того, из-за высокой этажности легально установить газовый котел в «брежневке» невозможно. Многоэтажек выше пяти этажей с индивидуальным газовым отоплением в городе единицы – это дома, сданные до вступления в силу новых строительных норм 2018 года. Закон не требует демонтировать уже установленные котлы, но монтировать новые разрешено лишь в зданиях не выше трех этажей. Поэтому советские панельки сейчас рассматривают только при совпадении ряда условий: удобный район, близость к метро, редкие обстрелы и отопление не от крупных ТЭЦ.

Частный сектор в черте Киева тоже не стал массовым спасением. Аренда дома площадью с трехкомнатную квартиру обойдется минимум в 1000–1500 долларов в месяц, тогда как «трешку» в новостройке можно снять за 300–700 долларов без всякого ажиотажа. Предложений на рынке частных домов мало, и лучшие варианты давно разобраны. К тому же жизнь в собственном доме не гарантирует безопасности: на дачные массивы вдоль Днепра регулярно падают обломки сбитых беспилотников.

В итоге безопасная и теплая зимовка в Киеве превратилась в сложную и запутанную задачу.

Киев этой зимой окончательно перестал быть единым городом и распался на десятки автономных «островов» со своими правилами выживания. Где-то спасает старая газовая колонка и толстые кирпичные стены, где-то – мощный дизель-генератор во дворе и скинувшиеся на утепление соседи. Но главный критерий выбора жилья сегодня предельно прост: оно должно позволять пережить зиму без ежедневной лотереи – с транспортом, светом и теплом.

И за этот базовый комфорт киевлянам приходится платить все дороже. Как и Украине в целом – за отказ Зеленского стремиться к настоящему миру с Россией.