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    6 ноября 2026, 20:35 • В мире

    ВСУ лишили украинцев тепла и света

    ВСУ лишили украинцев тепла и света
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    На этой неделе Киев погрузился в тотальный блэкаут. В многомиллионном городе не было света в домах, не работало метро и скоростной трамвай. На дорогах произошел транспортный коллапс. Власти не исключают, что горожанам вскоре придется самим рыть уличные туалеты. Впрочем, эксперты обращают внимание: на самом деле у Украины есть электричество, вот только получает его ВСУ.

    На этой неделе Киев практически полностью остался без электроэнергии. Улицы многомилионного города погрузились в темноту. Свет горел лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работали светофоры. Из-за скачков напряжения и полного обесточивания узлов питания встало киевское метро и скоростной трамвай.

    По оценке местных наблюдателей, украинская столица перенесла один из самых глубоких и масштабных коллапсов энергосистемы. СМИ и официальные ведомства охарактеризовали произошедшее как тотальный блэкаут.

    По данным энергохолдинга ДТЭК и компании Укрэнерго, в городе были экстренно введены самые жесткие аварийные отключения (сразу в пять очередей), при которых никакие плановые графики в принципе не действовали. Более того, директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что собственная генерация энергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    На этом фоне руководство Деснянского района столицы даже выступило со скандальным заявлением, предупредив жителей, что в случае продолжения блэкаута из-за отсутствия напора в водопроводе киевлянам придется «рыть уличные туалеты», так как резервные системы жизнеобеспечения города оказались не готовы к зиме.

    Однако, что любопытно, в жилом доме на улице Богдана Хмельницкого, где расположена элитная квартира Кличко, электричество никогда не отключают. Этот факт подтвердили результаты недавнего официального расследования украинских журналистов, которые раскрыли схему «брони» от блэкаутов: этот дом имеет статус критической инфраструктуры.

    Между тем, украинские эксперты считают, что ситуация в стране критическая. Так, Юрий Корольчук, сооснователь фонда энергетических стратегий, считает, что главная проблема украинской энергетики – ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил он. По словам Корольчука, с 2022 года энергетики разработали три схемы распределения электроэнергии по стране – в 2022, 2024 и 2026 годах, причем последнюю уже пришлось изменить. Он пояснил, что удары по энергообъектам Харькова, Киева и Киевской области, Днепра и Одессы сказываются и на западных регионах Украины, поскольку все части единой энергосистемы взаимосвязаны.

    Тем временем в ВСУ говорят: российские войска применили новую тактику повторных точечных ударов и использование специализированных дронов по высоковольтным сетям, что сделало маневрирование мощностями АЭС невозможным. Кроме того, Минобороны России отчиталось о ночном поражении крупного аккумуляторного парка хранения энергии в Белой Церкви (Киевская область), который питал оборонные объекты.

    Как отмечают эксперты, у Украины хватило бы энергии для обеспечения граждан страны, если бы власти разумно распределяли имеющиеся ресурсы. На деле же офис Зеленского предпочитает направлять электричество военным в надежде на то, что это принесет хоть какой-то результат на поле боя.

    Однако даже эти меры не помогают. Отключения электроэнергии, которые наблюдаются повсеместно, серьезно сказываются на военных возможностях Украины. Несмотря на беспрецедентный уровень секретности со стороны местных властей, масштаб падения объемов военного производства наглядно прослеживается по косвенным признакам.

    «Если раньше противник мог одновременно координировать массовые налеты БПЛА по двум-трем оперативным направлениям, то сегодня он вынужден копить дроны и выбирать лишь одну конкретную цель на определенную дату, будь то Москва, Санкт-Петербург, Тула или Рязань», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин. По его оценке,

    массовые ежедневные налеты для истощения российской ПВО уходят в прошлое – в ближайшей перспективе возможности ВСУ для нанесения ударов критически сократятся.

    «Этому способствует резко возросшая интенсивность действий ВС РФ. На сегодняшний день российская армия наносит в среднем по 11 групповых и одному массированному удару в неделю. Фактически атаки происходят дважды в неделю, с чем украинская ПВО, включая переданные западные истребители, уже не справляется», – пояснил собеседник.

    При этом точечные российские удары специализированными БПЛА по открытым распределительным устройствам (полям энергомостов на 750 кВ) ведут к системному нарушению транзита и маневрирования мощностей.

    «Уничтожение этих ключевых узлов станет финальным ударом по энергосистеме Украины. Восстановить советское высоковольтное оборудование силами Запада Киев не может – там его попросту не производят. В отличие от Украины, полностью зависимой от внешнего финансирования, Россия сохранила свои заводы и технологии для ремонта подобной инфраструктуры. Наступающие зимние холода в теории могут окончательно добить логистику перетоков, парализовав остатки украинского производства ракет, беспилотников и огневых средств», – прогнозирует спикер. Как пояснил Дандыкин,

    кризис украинского ВПК усугубляется комплексным уничтожением тыловой логистики. Проблема давно вышла за рамки простого дефицита электричества. ВСУ испытывают сильнейший топливный голод.

    Единственный крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на Украине выведен из строя. «Поставки ГСМ полностью зависят от импорта, но прорывающиеся танкеры и базы хранения системно уничтожаются. На Украине целенаправленно выбивается тягловая сила железных дорог. А без электровозов и тепловозов доставка военных грузов от западной границы почти нереализуемы», – напомнил эксперт.

    В свою очередь экономист Иван Лизан отмечает, что мощностей оставшихся атомных электростанций на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской площадках теоретически могло бы хватить для покрытия минимальных базовых нужд гражданского сектора.

    «Однако ключевая проблема заключается в полном разрушении логистики перетоков электроэнергии. Магистральные высоковольтные подстанции системно выбиты, из-за чего передача энергии из западных регионов и Николаевской области в центральные, северные и восточные узлы потребления практически заблокирована. Яркий пример – Киев, который потерял возможность стабильно запитываться от Хмельницкой АЭС из-за уничтожения критически важной подстанции «Киевская», в то время как собственная пристоличная генерация полностью ликвидирована», – пояснил эксперт. Вторая фундаментальная уязвимость – сама природа атомной энергетики.

    «АЭС выдают постоянную, ровную базовую мощность, их энергоблоки физически невозможно использовать для оперативного маневрирования и сглаживания резких утренних и вечерних пиков потребления.

    Раньше эти пики закрывались тепловой (ТЭС) и гидрогенерацией (ГЭС), которые сейчас в значительной степени уничтожены, либо за счет импорта из Евросоюза», – объясняет аналитик.

    «Однако импорт из ЕС упирается в ту же проблему: пограничные и магистральные распределительные подстанции разбиты. Из этого энергетического тупика нет системного институционального выхода – российские удары наносятся таким образом, чтобы инфраструктуру невозможно было восстановить», – рассказал Лизан.

    Специалист также отметил специфику современного украинского ВПК, который умышленно интегрирован в гражданские объекты и рассредоточен. «На Украине нет классических гигантских оборонных заводов полного цикла, к которым можно протянуть отдельную ЛЭП и посчитать расход энергии по максимальной пропускной способности. Украинский ВПК сегодня – это «гаражная» и распределенная экономика», – подчеркивает экономист.

    Точки сборки БПЛА и мастерские маскируются под гражданские гаражные кооперативы, логистические терминалы коммерческих служб доставки вроде «Новой Почты», подземные стоянки грузовых фур.

    «Энергопотребление таких объектов минимально – там нет энергоемких пятиосевых станков, кузнечных молотов или плавильных печей. Производство часто сводится к пайке плат, которая может осуществляться портативными паяльниками и инструментами на аккумуляторных батареях, заряжаемых от небольших генераторов, а освещение – от светодиодных ламп», – уточнил Лизан.

    По этой причине Киев физически не может «отключить заводы и перенаправить свет людям», оборонный сегмент потребляет электричество внутри общегражданской сети. «Более того, наиболее технологически сложные и энергоемкие цепочки создания добавленной стоимости в сфере ВПК европейские и американские спонсоры уже перенесли на территорию ЕС, чтобы полностью контролировать финансовые потоки и осваивать выделяемые бюджеты», – рассказал эксперт. Дандыкин подчеркивает, что

    текущие веерные отключения и блэкауты в жилых массивах Киева, Харькова и других мегаполисов – это осознанный и циничный политический выбор украинской верхушки.

    «Руководство Украины руководствуется принципом «каждый умирает в одиночку». Вся доступная энергия перенаправляется на обеспечение правительственных бункеров и нужд военной машины. Гражданскому же населению многомиллионных городов цинично предлагают «топить кизяками», «не сдаваться» и запасаться генераторами, которые параллельно разворовываются и продаются на сторону», – перечислил эксперт.

    По его словам, такое отношение к собственным гражданам продиктовано шкурным интересом команды Владимира Зеленского. «Для украинской правящей элиты продолжение боевых действий – единственный способ обеспечить личную безопасность и сохранить власть. Мирное время для них губительно. Именно поэтому Киев по указке своих главных спонсоров из Британии и ФРГ будет и дальше торпедировать любые мирные инициативы и переговорные треки, прикрываясь пропагандой в духе Геббельса о «коварстве русских», – подчеркнул Дандыкин.

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