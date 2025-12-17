Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением Украины и ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением Украины и ЕС, поскольку, по ее мнению, ориентированная на армию экономика страны угрожает всей Европе.
«Мы знаем, насколько важно финансировать борьбу Украины. Но ведь Россия нацелена не только на Украину. Ее полностью военная экономика представляет прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности. Российские активы, замороженные в ЕС на неопределенный срок, могут изменить ситуацию в Украине и Европе», – написала она в соцсети Х.
Напомним, фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза. Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы. При этом фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента 17 декабря, заявила, что замороженные в Европе активы России останутся под блокировкой до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб.
Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.